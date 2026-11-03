ZBOG ČEGA NIKADA NE TREBA DA PIJETE KAFU PRE VODE UJUTRU? Doktori upozoravaju da ova navika ima brojne negativne efekte

Prva stvar koju unesemo u organizam nakon buđenja postavlja ton za ceo dan, ali kada je to kafa umesto čaše vode, telo reaguje brže nego što mislimo.

Spoj prirodnog diuretičkog efekta kofeina i jutarnje dehidracije stvara idealne uslove za opterećenje krvnih sudova i skok pritiska.

Iako je kafa uglavnom voda i uračunava se u unos tečnosti, ona ne bi trebalo da zameni pijenje obične vode. Međutim, pošto je voda bez ukusa, lako je zaboraviti je ili joj se ne radovati na početku dana.

Posezanje za šoljicom kafe odmah ujutru je rutina za mnoge ljude, ali ispijanje te šoljice kafe pre vode može dovesti do dehidriranosti, a dehidracija, zajedno sa još nekoliko efekata kafe, može povećati krvni pritisak.

Krvni pritisak može porasti zbog dehidracije

Kofein, glavni sastojak kafe, ima blage diuretičke efekte. To znači da unos kafe može izazvati blagi gubitak tečnosti povećavajući protok krvi do bubrega i uzrokujući da oni oslobađaju više vode kao urin. Ovaj dehidrirajući efekat je posebno tačan kada kafu pijete povremeno, a ne redovno i u količinama većim od umerenih.

Dehidrirajući efekat kafe, u kombinaciji sa preskakanjem vode, znači da biste mogli da izložite svoje telo riziku od dehidracije. Dehidracija može negativno uticati na krvni pritisak.

Dehidracija zgušnjava krv, smanjujući tečnost u krvnim sudovima i primoravajući srce da radi jače kako bi pumpalo krv uprkos otporu. Ovo može povisiti krvni pritisak. Pijenje obične vode pre kafe može pomoći u smanjenju ovog rizika sprečavanjem skokova krvnog pritiska izazvanih dehidracijom.

Krvni pritisak usled stresa zbog gastrintestinalnih tegoba

Krvni pritisak može porasti zbog stresa povezanog sa gastrointestinalnim tegobama koje kafa može izazvati.

Kafa je blago kisela sa opsegom pH vrednosti od oko 4,85 do 5,13. Stručnjaci često savetuju da ljudi sa stanjima kao što je gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), što je hronični kiseli refluks, izbegavaju ili ograničavaju unos kisele hrane kao što je kafa, pošto se čini da je ona okidač za njihove simptome.

Ona može podstaći opuštanje ezofagealnog sfinktera, dozvoljavajući višku želudačne kiseline da prođe u jednjak.

Pored toga, istraživanja sugerišu da kofein i druge komponente u kafi stimulišu proizvodnju želudačne kiseline, ali ne ubrzavaju pražnjenje želuca.

Neka istraživanja su pokazala dvosmernu vezu između gastrointestinalnih tegoba i povećanja stresa, anksioznosti i emocionalne nelagodnosti, što sve može negativno uticati n krvni pritisak.

S druge strane, pijenje čaše vode, posebno tople vode nakon buđenja, može pomoći da se umiri i opusti digestivni sistem, podrži pokretljivost creva i ublaži gastrointestinalni problemi poput opstipacije, nadimanja i nelagodnosti.

Može doći do privremenog skoka, bez obzira na unos vode

Kafa može privremeno podići krvni pritisak, posebno kod ljudi koji ne piju kafu često. Osim privremenog skoka, unos kafe može vremenom uticati na krvni pritisak kod nekih ljudi.

Osim učestalosti konzumiranja, drugi faktori koji mogu uticati na to kako kafa utiče na krvni pritisak uključuju koliko pijete, vaše godine, vrstu zrna kafe i metod pripreme, piše Health.

(Blic)

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