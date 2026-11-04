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MIRA BANJAC DANAS SLAVI 97. ROĐENDAN: Jedna je od naših najstarijih glumica, a otkrila je u čemu je tajna njene vitalnosti

Legendarna Mira Banjac danas proslavlja rođendan.

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Foto: Ata images/ A.A.
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Slavna glumica, Mira Banjac, danas slavi 97. rođendan. Mira se smatra jednom od najuspešnijih glumica u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije sa stotinama uloga u serijama i filmovima. 

Mira je jedna od naših najdugovečnijig glumica koja je sve donedavno bila ispred kamera, a iza nje su decenije pozorišnih i filmskih aplauza. 

Kako je često isticala u intervjuima za nju je rad veoma važan i to je ono što je održava vitalnom. 

– Ja moram da radim. Ne jurim nikakvu slavu, ni pare već moram da se osećam da sam korisna. Moram da budem i sa tom mojom glumačkom porodicom, sa kojom sam celog života bila. Kada je moja mama umirala i kada su me pitali šta ću sada da radim jer je moj sin Brana bio mali, ja sam rekla da će mene čuvati glumci. Uvek sam smatrala da su oni moja porodica – rekla je Mira jednom prilikom za domaće medije. 

Glumica se početkom prošle godine suočila sa ogromnim gubitkom kada joj je preminuo sin Branislav Jovanović. Od tada živi povučenim životom u Novom Sadu. 

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