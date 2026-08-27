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NEZAPAMĆEN SKANDAL NA IZBORU ZA MIS: Dali krunu pogrešnoj devojci - oduzeli joj titulu, pa proglasili drugu pobednicu (VIDEO)

Na izboru za Miss Universe Haiti 2026 organizatori su krunisali pogrešnu takmičarku.

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Foto: Printscreen/ Instagram - magdalalouwplg
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Finale izbora za Miss Universe Haiti 2026 pretvorilo se u nesvakidašnju situaciju kada su organizatori pred publikom proglasili i krunisali pogrešnu pobednicu. Greška je otkrivena tek nakon završetka takmičenja, kada su rezultati ponovo provereni.

Takmičenje je održano 23. avgusta u Kulturnom kompleksu Litl Haiti u Majamiju, a u trenutku proglašenja činilo se da je nova mis Haitija Anželik Fransoa, predstavnica severozapadnog dela zemlje. Dobila je krunu, proslavila pobedu pred publikom i prošla kroz sve trenutke rezervisane za novu nositeljku titule.

Međutim, usledio je neočekivani obrt.

Kruna ipak pripala drugoj takmičarki

Nakon što su organizatori još jednom pregledali konačne rezultate, ustanovljeno je da je prilikom njihovog objavljivanja napravljena greška.

Zvanična pobednica zapravo je Tatenda Džozefina Ramo, koja je na takmičenju predstavljala oblast Le Kaj. Anželik Fransoa, koja je prvobitno proglašena za mis, prema ispravljenim rezultatima zauzela je mesto prve pratilje.

Organizacija Miss Universe Haiti potom se javno oglasila i priznala da je do zabune došlo zbog ljudske greške prilikom saopštavanja konačnog plasmana. Uputili su izvinjenje takmičarkama, njihovim porodicama, ali i publici koja je pratila izbor.

Posebno neprijatna situacija bila je upravo za Fransoa, koja je već pred svima proživela trenutak pobede i ponela krunu, da bi naknadno saznala da titula ipak ne pripada njoj.

Tatenda Ramo predstavlja Haiti na Miss Universe

Posle ispravke rezultata, Tatenda Džozefina Ramo i zvanično je potvrđena kao Miss Universe Haiti 2026.

Ona će predstavljati Haiti na 75. izboru za Miss Universe, koji je zakazan za 24. novembar 2026. godine u San Huanu, u Portoriku.

(Kurir)

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