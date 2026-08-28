NI SAMA NIJE VEROVALA DA ĆE POSTATI KRALJICA: Pre udaje za kralja je imala buran život, radila kao konobarica, a norveška štampa ju je zvala „pepeljugom iz Kristijansanda”

Prestolonaslednica Mete-Marit je buduća kraljica Norveške.

Ko je norveška prestolonaslednica Mete-Marit? Upoznajte buduću norvešku kraljicu-suprugu. Prestolonaslednica Mete-Marit ušla je u norvešku kraljevsku porodicu udajom 2001. godine. Ima troje dece: Marijusa Borga Hojbija, princezu Ingrid Aleksandru i princa Sverea Magnusa.

Nakon smrti njenog svekra, kralja Haralda, koji je preminuo u 89. godini, Mete-Marit će postati kraljica Norveške kada njen suprug, prestolonaslednik Hakon, stupi na presto. Mete-Marit, rođena kao Mete-Marit Ćesem Hojbi, potiče iz skromne sredine, pre perioda buntovništva, koji je sama tako okarakterisala, radila je kao konobarica.

Sada prestolonaslednica koristi svoj kraljevski položaj kako bi se zalagala za ciljeve koji su joj bliski srcu, a postala je i nosilac brojnih domaćih i stranih odlikovanja.

Pre nego što je Mete-Marit postala članica kraljevske porodice odrastala je daleko od kraljevskih krugova, a tokom jednog perioda je radila i kao konobarica

NJena majka se bavila poslovima u oblasti oglašavanja, dok joj je otac radio kao bankarski službenik. Odrasla je u Kristijansandu, gde je zavolela sport i počela da se bavi jedrenjem tokom porodičnih odmora. Takođe je stekla zvanje odbojkaškog sudije i bila aktivna članica lokalne omladinske grupe.

Ima sestru i brata, dok joj je polubrat poginuo je u napadima u Norveškoj 2011. godine.

Tokom svog obrazovanja, Mete-Marit je kao učenica na razmeni pohađala srednju školu „Vangarata” u Australiji, a zatim i Katedralnu školu u Kristijansandu u Norveškoj. Kao veliki ljubitelj putovanja, princeza je takođe radila u Norveško-britanskoj privrednoj komori u okviru centra „Norway House” u Londonu.

Veza sa budućim kraljem Norveške

Princeza Mete-Marit nije bila osoba za koju se prvobitno očekivalo da će se udati za budućeg kralja Norveške. Zbog njene prošlosti, njihova veza je smatrana nekonvencionalnom.

Mete-Marit je planirala da se uda za svog bivšeg partnera Džona Ognbija, čoveka osuđivanog za krivična dela povezana sa drogom. Kada je upoznala Hakona, bila je samohrana majka koja je dobila dete sa Mortenom Borgom, jednim od Ognbijevih prijatelja, koji je takođe bio osuđivani prestupnik.

Kraljevski par se upoznao u julu 1999. godine na jednom muzičkom festivalu, a norveška štampa joj je nadenula nadimak „Pepeljuga iz Kristijansanda”. Par se pred venčanje suočio sa negodovanjem javnosti, jer je buduća princeza smatrana nepodobnim izborom zbog nedostatka formalnog obrazovanja i kraljevskog porekla.

Ipak, par je uspeo da se izbori i objavio veridbu 2000. godine. Venčali su se 25. avgusta 2001. godine.

Mete-Maritino troje dece, princezu Ingrid Aleksandru (22), princa Svera Magnusa (20) i sina koga je dobila pre udaje za budućeg kralja, Marijusa Borga Hojbija.

Otkako je postala članica kraljevske porodice, princeza Mete-Marit preuzela je pokroviteljstvo nad brojnim važnim inicijativama. Među organizacijama čija je ona pokroviteljka nalaze se Norveški savet za mentalno zdravlje i Norveški crveni krst, kao i filmski festival „Amandus” i Kulturni centar „Ninorsk”.

Zdravstveni problemi princeze

Norveška kraljevska porodica je 2018. godine objavila da princeza boluje od retke hronične bolesti pluća – retkog oblika fibroze koji dovodi do stvaranja ožiljaka na plućima i otežava disanje.

Tokom godina joj se stanje pogoršavalo, a junu je prestolonaslednica podvrgnuta transplantaciji pluća koja je prošla uspešno.

