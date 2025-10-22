"NISAM PLANIRALA DA BUDEM SAMA SA TROJE DECE": Poznata plavuša otvorila dušu nakon razvoda

Džesika Simpson kaže da nije očekivala preokrete koje joj je priredio život.

Pevačica i glumica (45) i njen suprug Erik Džonson (46) objavili su raskid nakon 10 godina braka ranije ove godine. Od tada, Simpson je otvoreno govorila o ne tako lakom periodu koji ju je sačekao.

- Osećam se kao da se zaglavljujemo u brojkama. Da li sam pomislila da ću biti sama kao majka troje dece?Apsolutno ne. Nisam to tako planirala. Ali to je samo deo onoga što mi sudbina sprema - iskrena je bila Džesika za Pipl.

Nova era u njenom životu okrenula joj je njenoj kreativnoj strani. Ne samo da je ove godine objavila prvi i drugi deo albuma, svoje prvo muzičko izdanje u poslednjih 15 godina, već osećanja usmerava i u svoj brend parfema koji nosi njene inicijale.

- Ovog puta u životu, trebalo je da budem nezavisna u svom samootkrivanju, bez tuđih kritika, osuđivanja ili mišljenja. Zaista se radilo o povratku kući sebi, ponosu na tu osobu, izlasku iz pozicije da sam veoma iskrena i veoma ranjiva, i pretvaranju toga u melodičan oblik. Bilo je zaista osnažujuće.

Simpson je u januaru potvrdila časopisu Pipl da su ona i Džonson odlučili da se razvedu:

- Erik i ja smo živeli odvojeno dok smo se nosili sa bolnom situacijom u braku. Deca su nam na prvom mestu i fokusiramo se na ono što je najbolje za njih. Zahvalni smo na svoj ljubavi i podršci koju nam pružaju i cenimo privatnost u ovom trenutku dok se kroz ovo nosimo kao porodica.

NJih dvoje, koji dele decu Maksvela Drua (13), Ejsa Knuta (12) i Berdi Mej (6). Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja 2010. godine i verili su se u novembru te godine nakon šest meseci zabavljanja.

