Brus Vilis se poslednjih nekoliko godina bori sa frontotemporalnom demencijom.

Talula Vilis, ćerka glumca Brusa Vilisa (71), podelila je na Instagramu dirljivu novu fotografiju sa ocem.

Na fotografiji, otac i ćerka se drže za ruke dok sede na ljuljašci na tremu, okruženi bujnim zelenilom. Talula, obučena u crveni džemper, farmerke i sa sunčanim naočarima, zagrlila je Brusa, koji je bio ležerno obučen u sivi kardigan i košulju boje lososa.

Ova nova fotografija stiže samo nekoliko meseci nakon što se Talula 8. avgusta udala za muzičara Džastina Ejsija, na intimnoj ceremoniji u San Veliju, u Ajdahu. Brus je prisustvovao slavlju, a na fotografijama koje je objavio „Vog” vidi se kako se glumac smeši dok grli Talulu.

Ovi dirljivi porodični trenuci odvijaju se u vreme kada Brus živi sa frontotemporalnom demencijom (FTD) – progresivnom neurološkom bolešću koja može uticati na govor, ponašanje i pokrete.

Glumčeva porodica je još u martu 2022. godine saopštila da mu je dijagnostikovana afazija, stanje koje utiče na sposobnost komunikacije, te da će se on povući iz glume. Gotovo godinu dana kasnije, u februaru 2023, otkrili su da je glumac dobio precizniju dijagnozu: frontotemporalna demencija (FTD).

- Iako je ovo bolno, predstavlja i olakšanje što konačno imamo jasnu dijagnozu - navela je tada njegova porodica u saopštenju.

Tokom gostovanja u emisiji „Today“ u maju 2026. godine, Brusova supruga, Ema, iznela je najnovije informacije o tome kako su njen suprug i njihova porodica.

- Dobro smo. Moj suprug ima podršku i ljubav, a mi dajemo sve od sebe s obzirom na okolnosti.

Ema, koja sa Brusom ima ćerke Mejbl (14) i Evelin (12), ranije je otkrila da je porodica donela odluku da glumca preseli u poseban, obližnji dom gde bi mogao da dobija stalnu negu.

