Majli Sajrus se udala za Maksa Moranda na venčanju u Palm Springsu.

Majli Sajrus i Maks Morando su se venčali!

Pop zvezda (33) i bubnjar grupe „Lili” (28) izgovorili su sudbonosno „da” tokom ceremonije u Palm Springsu u Kaliforniji, u subotu, 21. novembra, potvrdilo je više izvora za magazin „Pipl”.

Kako navodi pomenuti medij, venčanje je organizovano za najbliže članove porodice i prijatelja, a prisustvovale su i Majlina majka, Tiš Sajrus, i sestra, Noa Sajrus. Fotografije sa venčanja prikazuju da je ceremonija održana pored bazena, dok su Majli i Morando stajali ispod luka ukrašenog belim cvećem. U petak, 20. novembra, mladenci su organizovali večeru uoči venčanja, kojoj su prisustvovali njima bliski ljudi.

Na fotografijama koje je podelio "Pipl" možemo da vidimo Majli u jednostavnoj beloj venčanici koja je zatvorena i uža u gorenjem delu da bi se polako širila pri dnu.

Do venčanja muzičara došlo je oko godinu dana nakon što su se verili.

Veza Majli Sajrus i Maksa Moranda

Par, koji je u vezi skoro pet godina, potvrdio je veridbu u decembru 2025. godine, kada je pevačica na premijeri filma „Avatar: Vatra i pepeo”, u Los Anđelesu pokazala dijamantski prsten vredan 150.000 dolara.

Dijamant, postavljen na debelu zlatnu alku, prvi put je primećen na fotografijama koje je Majli podelila na svom Instagramu tokom proslave 33. rođendana, 23. novembra 2025. godine. Majli je započela vezu sa Maksom, bubnjarem i tekstopiscem benda „Liily”, još 2021. godine.

Tokom konferencije za novinare povodom promocije poslednjeg filma "Avatar", Majli je otkrila da njena veza sa Maksom „predstavlja novi početak”, kao i da, budući da je sada zrelija osoba, „jasno zna šta ovog puta želi”. Pevačica je pre toga ispričala da su se upoznali na "sastanku na slepo”.

- Pa, za mene je to bio sastanak na slepo, ali za njega – ne baš. Pomislila sam: "Najgore što može da se desi jeste da jednostavno odem" - ispričala je za "Vog".