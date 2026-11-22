Slovenija neće učestvovati na Evroviziji 2027. godine, a za razliku od prošlogodišnjeg bojkota zbog Izraela, ovoga puta razlog su ozbiljni finansijski problemi javnog servisa.

LJubitelji Evrovizije u regionu ostali su bez još jedne države učesnice na predstojećem takmičenju koje će biti održano u maju.

Slovenija naredne godine neće poslati svog predstavnika u bugarski grad Burgas, a razlog za povlačenje isključivo je finansijske prirode.

Radiotelevizija Slovenije suočava se sa ozbiljnim nedostatkom novca, zbog čega je dovedeno u pitanje finansiranje brojnih programskih sadržaja. Direktorka RTV Slovenije, Ksenija Horvat, jasno je poručila da nacionalna televizija više nema mogućnosti da pokrije visoke troškove učešća na ovom velikom evropskom muzičkom događaju.

Ona je objasnila da se ova teška odluka značajno razlikuje od prošlogodišnjeg izostanka sa evrovizijske scene. Naime, Slovenija je prošle godine bojkotovala takmičenje u znak protesta zbog učešća Izraela, rata u Gazi, kao i nezadovoljstva i nedovoljne transparentnosti glasačkih pravila.

Za narednu godinu nemamo privilegiju da izražavamo načelne sumnje, jer ćemo program Televizije Slovenija tokom 2027. godine pripremati sa toliko malo novca da učešće na takmičenju više nije moguće ni u teoriji – izjavila je nedavno direktorka Horvat.

(Večernji list)