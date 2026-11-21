Publika ga pamti po ulozi u akcionom filmu "Pad Olimpa", u kojem je igrao uz Džerarda Batlera i Morgana Frimena, kao i po pojavljivanjima u popularnim televizijskim serijama.

Glumac i nekadašnji profesionalni bejzbol igrač Lens Brodvej preminuo je u 43. godini.

Prema informacijama koje je objavio "Pejdž siks", Brodvej je pronađen mrtav u utorak, 17. novembra, na stepeništu stambene zgrade u Dalasu, u Teksasu.

Policija je za portal TMZ potvrdila da su službenici izašli na teren nakon poziva hitnoj službi, koji je upućen oko 18.40 časova. Telo je pronašla osoba koja se zatekla u zgradi.

Okolnosti smrti još nisu razjašnjene. Nadležne službe za sada nisu utvrdile ni uzrok ni način na koji je došlo do smrti, a istraga je u toku.

Brodvej je nedavno, 20. avgusta, proslavio 43. rođendan. NJegov životni put bio je prilično neobičan, uspeo je da ostvari karijeru i u profesionalnom sportu i u svetu glume.

Od prve lige do velikog platna

Pre nego što se oprobao u Holivudu, Brodvej je bio profesionalni bejzbol igrač. Čikago Vajt Soks izabrali su ga kao 15. pika na draftu američke profesionalne bejzbol lige 2005. godine, i to u prvoj rundi.

U septembru 2007. debitovao je u najjačoj ligi, a tokom karijere nastupao je i za NJujork Mets. Između 2007. i 2009. godine odigrao je ukupno 27 utakmica u MLB-u za ova dva kluba. Nakon toga nastavio je sportsku karijeru u organizaciji Toronto Blu Džejsa.

NJegov put ka glumi počeo je sasvim slučajno. Prvobitno je želeo da pohađa kurs improvizacije, ali pošto je nastava trebalo da počne tek u januaru, u novembru 2010. prijavio se na časove glume.

U intervjuu iz 2013. godine ispričao je da mu se novo iskustvo veoma dopalo i da je odlučio da nastavi da se bavi glumom. Ubrzo je otkrio da ima talenta i za ovu profesiju.

Igrao uz Džerarda Batlera i Morgana Frimena

Filmski debi ostvario je 2013. godine u akcionom trileru „Pad Olimpa“, u kojem su glavne uloge tumačili Džerard Batler, Morgan Frimen, Anđela Baset i Aron Ekhart. Brodvej je igrao agenta O'Nila, pripadnika obezbeđenja američkog predsednika, u filmu čija se radnja vrti oko napada na Belu kuću.

Nakon toga ostvario je uloge u nekoliko televizijskih projekata. Pojavio se u Marvelovoj seriji "Agenti Š.I.T.-a", kao i u ostvarenjima "Lucifer", "Real Husbands of Hollywood2, "Kevin from Work", "Colony" i "Saint George".

NJegova filmografija uključuje i naučnofantastični triler "Beyond the Trek" iz 2017. godine, prvobitno nazvan "Teleios", u kojem je tumačio komandanta Lindena.

Nije zaboravio sport ni nakon glumačkog uspeha

Iako je postepeno gradio karijeru u filmskoj i televizijskoj industriji, Brodvej nije prekinuo vezu sa bejzbolom, sportom koji mu je doneo prvu popularnost.

Poslednjih godina radio je kao trener u organizaciji Canes Baseball, gde je pomagao mladim igračima da razviju svoje sposobnosti i pripreme se za nastavak sportske karijere.

Tako je, nakon profesionalnog bavljenja sportom i glumačkih angažmana u Holivudu, nastavio da svoje iskustvo prenosi novim generacijama sportista.

(Glossy)

BONUS VIDEO: