OTKRILA PRAVO IME POSLE 30 GODINA U HOLIVUDU: Dženifer Aniston nije mogla da poveruje u ono što čuje!

Čini se da ponekad treba čitavih 25 godina da saznate pravo ime svog prijatelja. Tako je Dženifer Aniston, u 56. godini života, ostala potpuno šokirana kada je otkrila da se njena dugogodišnja prijateljica i koleginica Ris Viterspun zapravo zove Laura.

Do otkrića je došlo tokom emisije "Do You Even Know Me?", gde su holivudske dive odgovarale na pitanja o svom prijateljstvu. U jednom trenutku Riz Viterspun (49), zamolila je svoju prijateljicu i koleginicu Dženifer Aniston da pogodi njeno pravo srednje ime. Ponuđene opcije bile su Džejn, Džin ili Džoan.

"Ko je Laura Džin?"

Jennifer Aniston and Reese Witherspoon finding out each other’s real names after 25 years of friendship😭 (also Jen not getting the “I was today years old” skdhdks) pic.twitter.com/sHV26WC4K6 — * (@sadpphicss) September 17, 2025

Aniston je izabrala ime "Džejn", ali se ubrzo ispostavilo da greši. "Džin", ispravila ju je Viterspun, pa dala pravu ekskluzivu : "Zapravo, ja sam Laura Džin".

Zatečena Aniston nije mogla da veruje. "Laura Džin? Ko je, dođavola, Laura?", pitala je kroz smeh i dodala da nikada neće početi da je oslovljava tim imenom. Riz (iliti Laura Džin) je zatim objasnila da je svoje ime skratila i uzela majčino devojačko prezime Riz pre nego što je uplovila u svet glume i debitovala u filmu "Čovek na mesecu" 1991. godine. NJeno puno ime glasi Laura Džin Riz Viterspun.

Aniston se našalila da je sve to zvučalo poput imena Norme Žan, pravog imena Merilin Monro, na šta je Viterspun kroz osmeh dodala: "Da, baš tako - Laura Džin Riz".

I Dženifer ima srednje ime

Zvezda serije "Prijatelji" tada je otkrila i svoje srednje ime - Dženifer Džoana Aniston. Koleginica je odmah reagovala: "Danas sam prvi put u životu to saznala!"

Inače, njihovo prijateljstvo traje još od 2000. godine, kada se Riz Viterspun pojavila u dve epizode serije "Prijatelji" kao Džil Grin, sestra Rejčel koju je igrala Aniston. Od tada su bliske, a 2019. ponovo su se ujedinile kao partnerke na ekranu u hit drami "The Morning Show", koja je upravo dobila četvrtu sezonu.

(Blic Žena)

