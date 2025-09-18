OVA PESMA JE ALEKSANDRI PRIJOVIĆ DONELA MILIONE: Hit je bio namenjen drugom pevaču

Kad je Aleksandra Prijović je objavila pesmu „Sve po starom“, pregledi na Jutjubu počeli su vrtoglavo da rastu i ubrzo je postala najslušanija i najpopulanija numera na ovoj platformi, ali malo ko zna da je ovaj hit bio namenjen drugom pevaču.

Aleksandra Prijović nikad nije krila da je za ovu pesmu posebno vezana i svaki put se tokom izvođenja rasplakala na koncertu, a na jednom od njih priznala je da je taj hit bio namenjen Bojanu iz „Leksington benda“.

Hit „Sve po starom“ je namenski za Bojana napisao njen suprug Filip Živojinović ali je na kraju završio kod Prije.

-Pesma „Sve po starom“ pisana je za Bokija. Ali Boki, samo da ti kažem, kakve vi pesme imate, pa valjda i ja zaslužujem jednu ovakvu – rekla je Prija Bojanu na jednom od koncerata.

Bojan se na ovu temu do sad nije oglašavao, ali je za Grand prokomentarisao uspeh svoje mlađe koleginice.

-Mislim da sve vezano za Aleksandru nije fenomen, već je sve zasluženo! Kada kažemo pet Arena u Zagrebu, ko je to napunio u poslednjoj deceniji? Tri Arene u Beogradu, retko ko to može, samo naše najveće zvezde. Srećan sam zbog toga što se vraća prava pesma na velika vrata, ona je to pokazala. Ona je izuzetan čovek i primer mlađim generacijama, ponašanje, stav. Ona je jedna kompletna zvezda – rekao je Bojan i svojevremeno prokomentarisao njen uspeh i osporavanje drugih kolega.

– Ne postoji stvar koja se desi slučajno. Sve je po zasluzi, stvar je doživljaja i viđenja. Postoje činjenice, koje su sve, a ne samo slučajnosti– istakao je tom prilikom pevač.