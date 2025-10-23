Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

OVE PESME JE NATAŠA BEKVALAC ODBILA, a postale su veliki hitovi

Nataša Bekvalac smatra da su njene koleginice bolje otpevale pesme koje su prvo njoj bile ponuđene

1761202325_natasta_bekvalac_promocija_21102025_0296.JPG
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Nataša Bekvalac objavila je pre nedelju dana novi album koji je naišao na odlične reakcije kod publike.

Imala je sreću da kroz čitavu karijeru radi sa autorima koji je dobro poznaju i koji znaju da napišu pesmu baš za nju.

Dugogodišnja saradnica Nataše Bekvalac bila je pokojna Marina Tucaković koja je za nju napisala veliki broj hitova.

Međutim postoji jedna pesma koja je napisana za nju, ali je Nataša nije otpevala.

- Pesma Lutka koju je fenomenalno otpevala Katarina Grujić pisana je za mene. Ne mogu reći da sam odbila pesmu, ružno je da se tako kaže, samo se nisam u njoj pronašla. Ta pesma ima folk prizvuk koji ja nemam u pevanju i zato je nisam snimila, Kaća je to odlično donela – rekla je Nataša za K1.

Pesma Marije Šerifović „Pamenta i luda“ bila je ponuđena Nataši, ali je ona nije snimila.

- I pesma Marije Šerifović je pisana za mene. Tvrdim da ni prva ni druga pesma kod mene ne bi bile toliki hitovi kao što su kod Marije i Katarine – kazala je pevačica za pomenutu televiziju. 

(Grand)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas