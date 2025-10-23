OVE PESME JE NATAŠA BEKVALAC ODBILA, a postale su veliki hitovi

Nataša Bekvalac smatra da su njene koleginice bolje otpevale pesme koje su prvo njoj bile ponuđene

Nataša Bekvalac objavila je pre nedelju dana novi album koji je naišao na odlične reakcije kod publike.

Imala je sreću da kroz čitavu karijeru radi sa autorima koji je dobro poznaju i koji znaju da napišu pesmu baš za nju.

Dugogodišnja saradnica Nataše Bekvalac bila je pokojna Marina Tucaković koja je za nju napisala veliki broj hitova.

Međutim postoji jedna pesma koja je napisana za nju, ali je Nataša nije otpevala.

- Pesma Lutka koju je fenomenalno otpevala Katarina Grujić pisana je za mene. Ne mogu reći da sam odbila pesmu, ružno je da se tako kaže, samo se nisam u njoj pronašla. Ta pesma ima folk prizvuk koji ja nemam u pevanju i zato je nisam snimila, Kaća je to odlično donela – rekla je Nataša za K1.

Pesma Marije Šerifović „Pamenta i luda“ bila je ponuđena Nataši, ali je ona nije snimila.

- I pesma Marije Šerifović je pisana za mene. Tvrdim da ni prva ni druga pesma kod mene ne bi bile toliki hitovi kao što su kod Marije i Katarine – kazala je pevačica za pomenutu televiziju.

(Grand)