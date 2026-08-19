POLICAJAC OTKRIO TUPAKOVE POSLEDNJE REČI: Novi detalji suđenja za ubistvo repera

Na početku suđenja za ubistvo Tupaka Šakura, tužilaštvo u Las Vegasu optužilo je nekadašnjeg vođu bande Dvejna Dejvisa da je organizovao napad.

Otvaranje procesa za jedno od najpoznatijih ubistava u istoriji hip-hop muzike obeleženo je optužbama na račun nekadašnjeg vođe bande Dvejna "Kif D" Dejvisa (63), koga tužilaštvo u Las Vegasu tereti kao glavnog organizatora napada u kojem je 1996. godine život izgubio kultni reper Tupak Šakur.

Iako optuženi nije direktno pucao, optužnica ga tereti da je isplanirao i naredio likvidaciju 25-godišnjeg muzičara iz osvete, jer je Šakur nedugo pre toga učestvovao u tuči sa njegovim nećakom Orlandom Andersonom.

Priznanja u knjizi kao ključni dokaz

Optužba se u velikoj meri oslanja na Dejvisove javne istupe i autobiografiju objavljenu 2019. godine. U njoj je opisao kako je kritične noći sa mesta suvozača u belom kadilaku dao oružje nećaku Andersonu, koji je potom otvorio paljbu na vozilo u kom se nalazio Šakur.

Sa druge strane, optuženi tvrdi da nije kriv, dok odbrana navodi da su sporni delovi knjige izmišljeni radi bolje prodaje i finansijske dobiti. Dejvisovi pravni zastupnici ističu da je istraga vođena površno, bez čvrstih materijalnih dokaza i uz oslanjanje na nesigurne svedoke.

Svedočenje policajca i poslednje reči muzičara

Prvi svedok tužilaštva bio je Gari Dejl, nekadašnji pripadnik biciklističke patrole u Las Vegasu. Prisećajući se te noći, naveo je da je pre pucnjave zaustavio vozilo u kom su bili Šakur i Suđ Najt zbog nedostatka tablica, da bi ubrzo potom stigao na mesto napada. Primetio je Najta sa povredom glave:

"Krvario je, a kada sam prišao da razgovaram sa njim, bio je uporan u tome da moramo da odemo i pomognemo gospodinu Šakuru", naveo je Dejl.

Bivši policajac je potom pratio ranjenog repera u vozilu hitne pomoći. Kada je pokušao da sazna ko su napadači, Šakur je odbio saradnju:

"Ne, mi ćemo se pobrinuti za to”, navodno je odgovorio Šakur, prema Dejlovim rečima: "Nisam mogao da ga nateram da razgovara sa mnom dalje od toga. To je ponovio nekoliko puta", svedočio je Dejl.

Decenijski zakon ćutanja

Predstavnici optužbe objasnili su pred sudom da je slučaj skoro tri decenije bio bez pomaka zbog strogog zakona ćutanja koji vlada u svetu uličnih bandi i sukoba rivalskih obala, sve dok sam Dejvis u javnosti nije počeo da iznosi pojedinosti o ovom zločinu.

(Kurir)

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