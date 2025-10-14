Oglas
POREKLO KEMALA MONTENA: Pogledajte otkud pevaču iz Sarajeva italijansko prezime

Slavni pevač i kompozitor Kemal Monteno preminuo je u bolnici u Zagrebu zbog komplikacija koje su nastale nakon transplantacije bubrega.

1760426269_Foto-Petar-Milosevic-Novosti.jpg
Foto: Petar Milošević
Dana 21. januara 2015. godine, muzički svet i javnost bivše Jugoslavije potresla je vest o smrti Kemala Montena.

Legendarni pevač i kompozitor preminuo je u jednoj bolnici u Zagrebu zbog komplikacija koje su nastale nakon transplantacije bubrega, ostavivši iza sebe bogato muzičko nasleđe i porodicu koja ga je obožavala.

Samo dva meseca pre smrti, Monteno je prošao kroz zahtevnu operaciju za koju se pripremao pune tri godine. Nakon kratkog perioda oporavka, ponovo je primljen u bolnicu 21. decembra 2014. godine zbog povišene temperature i postoperativnih komplikacija. U trenutku smrti imao je 67 godina. Ostaće upamćen kao suprug Branke Monteno, otac ćerke Adrijane i sina Đanija, kao i deda unucima Loru i Laru. Zvaničan uzrok smrti bila je sepsa, koja je usledila nakon komplikacija povezanih s transplantacijom.

Inače, mnogi i danas postavljaju pitanje – otkud poznatom pevaču iz Sarajeva italijansko prezime?

Naime, Kemal Monteno rođen je 17. septembra 1948. godine u Sarajevu, u porodici koja je spojila italijanske i bosanske korene. NJegov otac, Osvaldo Monteno, bio je italijanski vojnik koji je ostao u Sarajevu nakon Drugog svetskog rata, dok je majka Bahra poticala sa Pala.

Muzički talenat nasledio je od oca, koji mu je u detinjstvu pevušio italijanske kancone, dok je od majke slušao sevdalinke iz Bosne. Kombinacija mediteranskog štimunga i bosanske duše oblikovala je jedinstven muzički izraz koji je kasnije obeležio sve njegove pesme.

(Kurir.rs/scena.hr)

