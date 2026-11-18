Glumica En Hatavej i njen suprug, Adam Šulman, postali su roditelji po treći put!

Kako prenosi TMZ, En (43) je dobila treće dete sa suprugom Adamom Šulmanom, a novi član porodice se pridružuje njihovim sinovima Džonatanu (10) i Džeku (6).

Zvezda filma "Đavo nosi Pradu" je vesti o trudnoći otkrila u junu, nakon što je mesecima bila angažovana za promociju pomenutog filma.

Jedan dobro upućen izvor otkrio je za magazin „PIpl” da je glumica sačekala sa objavljivanjem vesti jer je bila „uzbuđena zbog filma i želela je da pažnja ostane usmerena na taj projekat”, kao i zato što je želela da „otkrije trudnoću pod svojim uslovima”.

Nakon što je zvanično objavila vest, Hetevejeva se pojavila u emisiji „Late Night with Seth Meyers” i sa oduševljenjem govorila o tome koliko je njena trudnoća „neverovatna”. Takođe je priznala da je bila „šokirana” kada je saznala da je ponovo trudna.

- O, bože. Neverovatno je. Zaista neverovatno. Bili smo potpuno šokirani što je uspelo - rekla je tada uz smeh.

Glumica je ove godina imala premijeru čak pet filmova u kojima ima glavne uloge, a sve to je odlično izvela iz trudnoću i bila aktivna u javnosti gotovo do samog porođaja.

- Oduševljeni smo, presrećni, ali trenutno smo najviše usmereni na to da u potpunosti uživamo u ovom periodu dok smo još uvek četvoročlana porodica. Jer, sve će se promeniti za nas, a naročito za našu decu. Pred nama je jedan divan, novi početak kroz koji ćemo zajedno proći. Zato se zaista trudim da upijem svaki trenutak u ovoj postavi – jer su mi deca već veća, znate? Imaju 10 i skoro 7 godina, tako da smo već neko vreme u ovom sastavu. I, da kucnem u drvo – ako sve prođe dobro sa prinovom – to će se promeniti - rekla je nedavno ua "CBS Mornings".





