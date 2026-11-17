Kejt Midlton i princ Vilijam su stigli u trodnevnu posetu Indiji, prvo zajedničko inostrano putovanje od 2022. godine.

Kejt Midlton i princ Vilijam doputovali su danas u trodnevnu posetu Indiji, a tokom prvog dana službenog putovanja vozili su se metroom u Mumbaju. Princeza od Velsa zablistala je u haljini slavne sprpske dizajnerke, koja je definitivno jedan od njenih omiljenih kreatora.

Imajući u vidu da je Kejt Midlton jedna od najbolje odevenih žena sveta, kao i da se njen modni stil prati na svetskom nivou i izuzetno je bitan deo njene važne funkcije, to što princeza od Velsa često bira modele slavne Srpkinje je veliko priznanje.

Kejt Midlton nosila je danas u Indiji haljinu iz kolekcije čuvene Roksande Ilinčić. Isti model u kobalt plavoj boji birala je i za pojavljivanje na muškom finalu Vimbldoina 2025. gde se pojavila kao pokroviteljka turnira u Londonu.

Taj njen stajling je osvojio brojne komplimente, a haljina Roksande Ilinčić se besprekorno uklapa u stil princeze od Velse. Upravo ovaj model može da poslužio kao savršena ilustracija modnog ukusa buduće britanske kraljice koji najbolje opisuju sledeće reči: vrhunska elegancija, besprekoran kroj, jednostavnost i efektan kolorit.

Kejt je ponovo pred celim svetom odala priznanje radu Roksande Ilinčić, a to što bira haljine sa potpisom slavne Beograđanke dovoljno dokazuje njen smisao za dobar stil.

Današnje modno izdanje supruge princa Vilijama dokaz je i njene privrženosti reciklirane mode jer neretko više puta u javnosti nosi već viđene haljine. A kada obuče "staru" odeću, stajling osveži detaljima.

Tako je na Vimbldonu Roksanda Ilinčić haljinu nosila uz Ralph Lauren salonke, slamasti šešir i zlatni nakit.

Za vožnju gradskim metroom u Indiji, haljinu je osvežila tamnobraon salonkama od prevrnute kože brenda Gianvito Rossi i torbom DeMellier napravljenom od inovativnog materijala od pirinčane slame. Celokupan izgled zaokružila je minđušama sa plavim lapisom brenda Amrapali, koje je prvi put nosila tokom posete Indiji 2016. godine.

Kejt Midlton haljine iz kolekcija Roksande Ilinčić nosi od 2011. godine, kada se udala za princa Vilijama. Modele koji odišu sofisticiranim stilom, bira za najvažnije događaje i često jednu kreaciju reciklira više puta.

Modu koju plasira slavna Srpkinja vole brojne poznate žene, od Melanije Tramp, En Haatvej, Mišel Obame, Kejt Blančet do Kejt Midlton. Roksanda je dobitnica brojnih priznanja, a odlikovana je i Ordenom Britanske imperije za izuzetan doprinos modnom dizajnu. Ovo prestižno priznanje dodelio joj je kralj Čarls III u junu 2023. godine.

Saznaćemo uskoro da li će princeza od Velsa poneti još neku Roksandinu haljinu tokom boravka u Indiji.

Dolazak u Indiju je prvo zajedničko putovanje u inostranstvo Kejt i Vilijama od 2022. godine, kao i najznačajniji međunarodni angažman princeze Kejt otkako joj je 2024. godine dijagnostikovan rak. Princeza se nalazi u fazi remisije.

Centralni događaj turneje održava se sutra u Mumbaju, gde će pet dobitnika ekoloških inicijativa dobiti po milion funti za razvoj svojih projekata. Ceremoniji će prisustvovati oko 5.000 zvanica, uključujući poznate ličnosti poput glumaca Ramija Maleka i Alije Bat, kao i britanskog benda „Take That“.

Čuveni par je posetu započeo partijom uličnog kriketa sa decom i legendarnim indijskim igračem Sačinom Tendulkarom. Nakon toga su se provozali gradskim metroom kako bi promovisali održivi javni prevoz i učestvovali na skupu posvećenom klimatskim inovacijama.

Tokom boravka u Mumbaju planirano je druženje sa zvezdama indijske filmske industrije, kao i poseta jednoj gradskoj bolnici. rodnevna turneja se završava u sredu, 18. novembra, zvaničnim susretom princa Vilijama i princeze Kejt sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, piše People.

(Blic Žena)

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