Aleksandra i Filip čuvaju privatnost i retko kada imamo priliku da vidimo kako izgleda njihovo porodično gnezdo

Pevačica Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović svoj porodični mir pronašli su u luksuznoj vili na Bežanijskoj kosi, gde žive sa decom.

Njihov dom procenjuje se na oko 500.000 evra, a iako ne otkrivaju često detalje iz privatnog života, pevačica je povremeno na društvenim mrežama pokazivala delove enterijera.

Kuća ima čak četiri spavaće sobe, a uređena je tako da spoji moderan izgled i prijatnu, porodičnu atmosferu. U prostoru dominiraju nežne, neutralne nijanse, koje enterijeru daju toplinu i čine ga vizuelno skladnim.

Jedna od upečatljivih karakteristika vile jeste velika količina prirodne svetlosti. Većina prostorija ima velike staklene površine, pa je dom tokom dana ispunjen svetlošću.

Dugačke zavese istovremeno doprinose elegantnom izgledu i omogućavaju porodici da sačuva privatnost od radoznalih pogleda.

Posebno mesto u njihovom domu ima i terasa, na kojoj se nalazi mnogo zelenila. Ona predstavlja idealan kutak za odmor tokom toplijih dana, ali i mesto na kojem porodica može da uživa daleko od gradske gužve.

Aleksandra i Filip već godinama žive na Bežanijskoj kosi, u blizini Filipove porodice. Njihova vila, sudeći po detaljima koje je pevačica povremeno delila, nije uređena samo da ostavi utisak luksuza, već pre svega kao topao i udoban porodični prostor.

Upravo spoj modernog nameštaja, svetlih tonova i prirodnih materijala čini da njihov dom deluje elegantno, ali ne i hladno. Umesto preterano raskošnih detalja, pažnja je usmerena na udobnost i funkcionalnost, što je posebno važno u kući u kojoj odrastaju deca.

Veliki prozori dodatno povezuju unutrašnjost sa spoljašnjim prostorom, dok zelenilo na terasi unosi dašak prirode i stvara prijatnu atmosferu.

Iako Aleksandra često deli trenutke sa nastupa i putovanja, kada je reč o porodičnom životu, prilično je diskretna. Zato svaki prizor iz njihove vile privuče pažnju pratilaca, koji rado zaviruju u enterijer jednog od najpoznatijih parova domaće javne scene.

(Glossy)

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