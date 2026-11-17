Mohamed Hadid (78) i njegova 35 godina mlađa partnerka Keni Silva zvanično su objavili veridbu na glamuroznom balu magazina Vog Arabija u Dubaiju.

Poznati preduzetnik i otac supermodela Điđi i Bele Hadid, Mohamed Hadid (78), objavio je veridbu sa svojom 35 godina mlađom partnerkom Keni Silvom (43). Srećnu vest par je podelio na prvom balu magazina Vog Arabija, održanom 13. novembra u Dubaiju, gde su privukli veliku pažnju.

Keni je za tu posebnu priliku odabrala elegantnu haljinu boje slonovače, koja je podsećala na venčanicu, a njeno izdanje dodatno je naglasio raskošni dijamantski verenički prsten.

"LJubav nema rok trajanja, baš kao ni naši snovi. Uvek možete da počnete ispočetka, ponovo pronađete ljubav i još uvek doživite svoju bajku i srećan završetak", izjavila je Keni za Vog Arabija.

Dodala je kako njihova veridba nosi i posebnu poruku ženama koje su prošle kroz razvod.

"Ovde nije reč samo o proslavi naše veridbe. Želimo i da podsetimo žene da se njihova priča ne završava razvodom", poručila je ona.

Romantična prosidba kao iznenađenje

Mohamed je svoju partnerku zaprosio u poznatom restoranu The Polo Lounge u Los Anđelesu, koji često posećuju holivudske zvezde. Prosidbu je organizovao kao iznenađenje, a Keni je pre izlaska samo rekao da se lepo obuče. Prema pisanju Voga Arabija, Keni je mislila da idu da proslave njen poslovni uspeh, ne sluteći da Mohamed planira da joj postavi najvažnije pitanje.

Govoreći o svojoj budućoj supruzi, preduzetnik nije skrivao koliko je zaljubljen.

"Ono što volim kod Keni jeste njena jednostavnost, ljubav prema životu i ljubav prema deci. Mislim da sam se zaljubio u nju gotovo istog trenutka kada sam upoznao njeno srce i shvatio koliko je lepa, ne samo spolja nego i iznutra", izjavio je on.

Ni Keni nije štedela reči hvale za svog verenika: "Osim njegovog prelepog srca, neverovatne strasti i velikodušnosti, najviše volim to što me uvek zasmejava. Podržava moje ambicije, podstiče moje snove i dopušta mi da letim, a da mi pritom nikada ne pokušava da podreže krila."

Iako su veridbu sada zvanično potvrdili, par zasad ne žuri sa venčanjem, već želi da uživa u novom životnom poglavlju.

LJubavna priča uprkos razlici u godinama

Keni Silva je ruska manekenka, autorka i sertifikovana savetnica za razvode, a poznata je i po učešću u rijaliti programu "The Real Housewives of Orange County". Iz prethodnog braka sa muškarcem koji je bio 30 godina stariji od nje ima dvoje dece, ćerku Aleksis (18) i sina Džošuu (14).

Sa Mohamedom je ljubavno povezuju od 2023. godine, a njihova velika razlika u godinama već je nekoliko puta bila tema medijskih napisa. Keni se ranije osvrnula na kritike njihove veze i jasno poručila da joj tuđa mišljenja nisu važna.

"Za mene ljubav nema godine. Godine su samo broj. Iznutra se osećam mlado. Koga briga?" izjavila je za Dejli mejl.

Prethodni brakovi poznatog preduzetnika

Hadidu će ovo biti treći brak. Od 1979. do 1992. godine bio je oženjen Meri Batler, sa kojom ima dve ćerke, Marijel i Alanu. Nakon toga oženio se bivšom manekenkom Jolandom Hadid, sa kojom je bio u braku od 1994. do 2000. godine. Zajedno imaju troje dece, svetski poznate manekenke Điđi i Belu, kao i sina Anvara. Iz kratke veze sa Teri Hetfild Dal dobio je i ćerku Ejdan.

Pre nego što je upoznao Keni, Mohamed je bio veren manekenkom i televizijskom ličnošću Šivom Safai, ali se njihova veza završila 2019. godine. Uprkos dvama propalim brakovima i prethodnoj veridbi, čini se da poznati preduzetnik nije izgubio veru u ljubav, pa sa svojom novom izabranicom sada planira zajedničku budućnost.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

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