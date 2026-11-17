Godinu i po dana nakon Pupinove smrti u dokumentaciji Irving Trusta pronađen je testament za koji se dugo verovalo da ne postoji.

Emitovanje serije "Pupin", u kojoj Mihajla Pupina igra Dragan Mićanović, ponovo skreće pažnju na život i nasleđe jednog od najznačajnijih srpskih naučnika. Iza velikih naučnih dostignuća i svetske slave, međutim, kriju se i manje poznate priče iz njegovog privatnog života. Jedna od njih tiče se testamenta za koji se dugo verovalo da ne postoji, a koji je, godinu i po dana nakon Pupinove smrti, pronađen u dokumentaciji jedne njujorške kompanije.

Međutim, Mihajlo Pupin nije ostavio testament. Ili možda jeste?

Ova dilema pojavila se godinu i po dana nakon njegove smrti, u avgustu 1935. godine, kada je u dokumentaciji kompanije Irving Trust pronađen navodni testament. NJegova ćerka Varvara, tada poznata kao gospođa Luis Grejam Smit, podnela je zahtev sudu za preuzimanje imovine koja joj je pripadala po nasledstvu.

Međutim, tokom suđenja otkriveno je da je Pupin testament sastavio još pre dvadeset godina, u dva primerka - jedan je čuvao u sefu kompanije Irving Trust, a drugi među svojim ličnim dokumentima. Iako je svoj primerak kasnije uništio, izgleda da je na onaj u sefu zaboravio.

Ključni svedoci i spor oko testamenta

Jedini čovek koji je mogao da rasvetli situaciju bio je Pupinov lični sekretar Jovan Džon Kajganović, poznat u američkim dokumentima kao Džon Kej. U trenutku suđenja, on se nalazio u Jugoslaviji, ali je kasnije doputovao kako bi svedočio.

Sudski proces je trajao mesecima, a među svedocima su bili Pupinova ćerka, njen suprug i sam Kajganović. Svi su tvrdili da im je Pupin lično rekao da testament ne postoji. Jugoslovenski konzul u NJujorku, Janković (koga su tadašnje novine nazivale konzulom Srbije), takođe je potvrdio da mu je Pupin rekao istu stvar.

S druge strane, jedan novinski izveštaj otkrio je da je originalni testament sadržao klauzulu prema kojoj se Pupin odriče imovine u korist Univerziteta Kolumbija, dok bi zauzvrat on i njegova ćerka doživotno imali finansijsku sigurnost. Takođe, postoje navodi da je još 1931. godine tražio da se testament uništi.

Konačna presuda

Posle više meseci neizvesnosti, sud je u oktobru 1935. godine doneo konačnu odluku. Presuda je donešena u korist njegove ćerke, koja je proglašena legitimnim naslednikom spornog imanja.

(Kurir)

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