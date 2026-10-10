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PREMINULA ČUVENA MANEKENKA (32): Odvela sina starog mesec i po dana kod lekara i tamo doživela srčani udar

Đijane Alves (32) bila je brazilska manekenka, veoma tražena na međunarodnoj sceni i poznato lice iz brojnih modnih časopisa.

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Foto: Printscreen/ Instagram - giane.alves
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Poznata manekenka Đijane Alves preminula je u 32. godini. Pre samo mesec i po dana postala je drugi put mama. Tragedija se desila nakon što je mlađe dete odvela na lekarski pregled. U bolnici je doživela srčani udar. Nažalost, nije bilo spasa.

Đijane Alves (32) bila je brazilska manekenka, veoma tražena na međunarodnoj sceni i poznato lice iz brojnih modnih časopisa. NJen karijerni put bio je izuzetan: otkrivena je na benzinskoj pumpi u Sao Paulu kada je imala 21 godinu; gotovo preko noći postala je tražen model, a karijera ju je odvela na velike modne piste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"To je bio ogroman šok za sve nas”, izjavio je Migel Krispim, bivši agent Đijane Alves, za brazilski dnevni list Folha de S.Paulo. Dodao je: "Bila je savršenog zdravlja; nije pila alkohol, nije pušila niti uzimala lekove, a redovno je išla na lekarske preglede". Navodi se da je ova tridesetdvogodišnja manekenka bila "odličnog zdravlja”.

Alves je sa suprugom Žozeom Sobrinjom imala dva sina: sedmogodišnjeg Gaela i Felipea, koji jeima svega 45 dana. Prema pisanju lista The Mirror, manekenka je doživela fatalni srčani udar 2. oktobra u lekarskoj ordinaciji, tokom pregleda malog Felipea. Suprug i stariji sin bili su takođe sa njom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Giane Alves (@giane.alves)

NJen agent je napomenuo da je Đijane Alves bila brižna, iskrena i neverovatno dobra osoba, piše Blick.

(BlicŽena)

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