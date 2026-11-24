Otkrijte ko je i kako izgleda unuka Alena Delona.

Alen Delon važio je za jednog od najlepših muškaraca u istoriji svetske kinematografije. NJegov prodoran pogled, pravilne crte lica i prepoznatljiva harizma ostavili su neizbrisiv trag, a čini se da je deo te posebne lepote nasledila i njegova unuka Alison le Borž. Ipak, iza njenog upečatljivog izgleda krije se životna priča koja nije bila ni približno glamurozna kao svet slavne porodice Delon.

Alison je odrasla uglavnom uz majku, daleko od oca i privilegija koje bi joj možda donelo poznato prezime. Umesto da se oslanja na porodičnu slavu, odlučila je da sama gradi karijeru, čak i kada je to značilo da mora da radi naporne poslove kako bi finansirala svoje obrazovanje.

Rođena u Parizu, ali detinjstvo nije provela uz slavnu porodicu

Alison le Borž rođena je 4. septembra 1986. godine u Parizu. NJena majka Mari-Elen le Borž radila je kao plesačica u čuvenom pariskom kabareu "Crazy Horse", dok je njen otac Entoni Delon, najstariji sin Alena Delona.

NJeni roditelji imali su kratku vezu, nakon koje je Alison odrastala pretežno sa majkom u Neji sir Senu, nedaleko od francuske prestonice. Odnos sa ocem dugo je bio komplikovan, a Entoni je tek u autobiografiji "Le Premier Maillon", objavljenoj 2008. godine, javno govorio o postojanju svoje ćerke.

Kasnije je urađen DNK test kojim je potvrđeno očinstvo, a njihov odnos počeo je postepeno da se menja. Entoni Delon je 2015. godine javno predstavio Alison kao svoju ćerku, nakon čega su njih dvoje počeli da nadoknađuju propušteno vreme.

Iako nije odrasla uz oca, Alison je još kao devojčica imala priliku da upozna svog slavnog dedu. Alena Delona prvi put je srela kada je imala 11 godina.

Nije želela da koristi prezime Delon da bi uspela

Još tokom detinjstva Alison je maštala o glumačkoj karijeri. Ipak, nije želela da joj poznato porodično ime bude prečica do uspeha, pa je odlučila da koristi majčino prezime i da se sama izbori za svoje mesto u svetu filma.

Prvo filmsko pojavljivanje ostvarila je u ostvarenju "L'Île bleue", rediteljke Nadine Trintignant, u kojem je sarađivala sa poznatim francuskim glumcima Pjerom Ardijem i Anuk Eme.

Nakon završetka škole provela je godinu dana u Londonu, a po povratku u Pariz upisala je prestižnu glumačku školu Cours Simon. Školovanje je bilo skupo, pa je morala sama da obezbedi novac za časove i svakodnevne troškove.

Zbog toga se zaposlila kao konobarica u italijanskom restoranu "Piccolo Mondo" u Neji sir Senu. Prema pisanju italijanskog izdanja magazina Vogue, njene smene trajale su čak 11 sati dnevno. Zanimljivo je da su restoran posećivali i sinovi tadašnjeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, koji verovatno nisu ni slutili da ih poslužuje unuka jedne od najvećih filmskih zvezda.

Od glumačkih audicija do modnih pista

Dok je pokušavala da ostvari glumačke ambicije, Alison je postepeno pronašla svoje mesto i u svetu mode. NJena lepota, ali i neverovatna sličnost sa Alenom Delonom, privukle su pažnju modnih fotografa i agencija.

Počela je da se pojavljuje u fotografskim editorijalima, reklamnim kampanjama i poznatim modnim časopisima. Jedan od zapaženijih angažmana bila je kampanja italijanskog brenda Intimissimi za liniju Shaping 2010. godine, a njene fotografije objavljivane su i u izdanjima magazina Vanity Fair Italia i Grazia.

Pažnju javnosti privukla je i na Filmskom festivalu u Kanu u maju 2013. godine, kada se na crvenom tepihu pojavila u upečatljivoj crvenoj haljini modne kuće Armani.

Jedna anegdota sa početka njene manekenske karijere posebno se prepričavala. Neposredno pre izlaska na pistu izgubila je jednu cipelu, ali umesto da odustane ili pokaže nervozu, izula je i drugu i nastavila reviju bosa. NJena smirenost i samouverenost ostavile su snažan utisak na prisutne.

Ne privlači je život na visokoj nozi

Iako pripada jednoj od najpoznatijih francuskih porodica, Alison ne pokazuje naročitu želju za javnim eksponiranjem i luksuznim načinom života. U tekstovima o njoj često se ističe da više voli jednostavne stvari, opuštene trenutke i život daleko od kamera.

Među njenim omiljenim zadovoljstvima navodi se i sasvim obična pica, dok se na javnim događajima pojavljuje relativno retko. O svom slavnom dedi govori uzdržano i ne koristi porodičnu istoriju kao glavni način da privuče pažnju.

Ipak, sličnost između nje i Alena Delona gotovo je nemoguće ne primetiti. NJegove karakteristične crte lica, pogled i izrazita fotogeničnost posebno dolaze do izražaja na njenim fotografijama.

"Nikada nisam imala oca"

U jednom od svojih emotivnih intervjua Alison je otvoreno govorila o odrastanju bez očinske figure i načinu na koji je prihvatila porodičnu situaciju.

"Nikada nisam imala oca i to mi nikada nije predstavljalo problem, jednostavno zato što nisam poznavala drugačiji život", izjavila je Alison.

NJene reči oslikavaju detinjstvo u kojem odsustvo oca nije bilo nešto sa čim je mogla da uporedi drugačije iskustvo. Ipak, uspela je da izgradi sopstveni put, obrazuje se i pronađe mesto u zahtevnim svetovima glume i mode.

Alison le Borž danas je jedna od diskretnijih članica porodice Delon. Nasledila je upečatljivu lepotu slavnog dede, ali njena životna priča pokazuje da poznato prezime ne znači nužno i lak put do uspeha.

(Stil)

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