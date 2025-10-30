PRIČALI DA JU JE MUŽ OSTAVIO JER JE DEBELA: Pevačica demantovala ove navode, pa drastično smršala posle razvoda (FOTO)

Pevačica Vanja Mijatović je svoju liniju sovela do savršestva.

Vanja Mijatović nedavno se razvela, a nakon toga pevačica je odlučila da život živi punim plućima, pa je uspela da se otarasi suvišnih kilograma.

NJen fizički izgled već mesecima svi komantarišu, s obzirom na to da je dovela liniju do savršenstva.

"Prepolovila si se", "Top si smršala", Bravo", "Ženo vratila si se sebi", pisali su joj korisnici mreža.

Razlog razvoda nisu kilogrami

Inače, Vanja je rekla nedavno i da je sa bivšim u prijateljskim odnosima.

- Istina je da se razvodim, i moram da kažem da mi je drago da se rastajemo kao normalni ljudi i prijatelji. Moram da kažem da su ljudi davali svakakve komentare i razlog našeg razvoda, ali da to nije istina, nije me ostavio jer sam debela, ili šta već - rekla je ona tada, prenosi Grand.

