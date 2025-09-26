PRINCEZA DAJANA I DžORDŽ MAJKL SU IMALI TAJNI KOD: Zvao se "beli dijamanti", a iza njega se krila JEZIVA tajna!

Princeza Dajana i Džordž Majkl su navodno koristili tajni šifrovani kod 'Beli dijamanti' za kokain

Novi talas kontroverznih otkrića vraća u fokus privatni život princeze Dajane od Velsa i njeno prijateljstvo sa umetnikom Džordžom Majklom. Izvori koje citiraju međunarodni mediji tvrde da su voljena princeza i njen prijatelj imali "tajni kod" putem kog su razgovarali o zabranjenim supstancama.

Izraz "Beli dijamanti", koji su navodno koristili princeza Dajana i Džordž Majkl, mnogima je zvučao misteriozno, a zapravo je bio metafora za kokain. Informacija se pojavljuje gotovo tri decenije nakon tragične nesreće u Parizu, u kojoj su poginuli princeza Dajana i i Dodi Al-Fajed, i baca novu sliku na "princezu srca", kako je narod prozvao prvu suprugu sadašnjeg kralja Čarlsa.

Kako se pojavila tajna šifra "Beli dijamanti"

Prema izvoru bliskom kraljevskoj porodici, kojeg citira Radar Online, princeza Dajana je navodno zamolila Džordža Majkla, jednog od njenih najboljih prijatelja iz 90-ih, da joj donese kokain kako bi se oslobodila pritiska. Pevač je u početku odbijao, ali je na kraju ipak popustio, dostavljajući male količine skrivene u kutijama za nakit.

Navodno su princeza Dajana i Džordž Majkl izmislili i šifrovani jezik kako bi izbegli sumnju. Izraz "Beli dijamanti" korišćen je u njihovim razgovorima kako bi se odnosio na zabranjene supstance. Prema citiranom izvoru, princeza Dajana je tvrdila da su joj one dale "samopouzdanje" i vraćale osećaj da može da upravlja svojim životom tokom perioda koji je obeležio njen razvod od princa Čarlsa i ogroman pritisak medija.

Navodno je dogovor trajao oko četiri godine, pre nego što je princeza Dajana potražila podršku kroz diskretnu terapiju u pokušaju da se oslobodi zavisnosti. Međutim, to nije išlo baš tako glatko, jer bi se navika "povremeno vraćala".

Šta se nalazilo u automobilu u kom je Dajana poginula?

Otkrića o tajnom kodu dolaze u kontekstu osetljivih optužbi u vezi sa tragedijom u kojoj je princeza Dajana izgubila život. Anonimni izvori rekli su za "Radar Online" da je u "mercedesu" u kom je bila sa Dodijem Al Fajedom i vozačem Henrijem Polom pronađeno "malo skladište kokaina", koje je brzo uklonjeno kako ne bi narušilo princezin imidž u javnosti.

Zvanična verzija istrage bila je fokusirana na činjenicu da je vozač Henri Pol prebrzo vozio i da je bio pod uticajem alkohola. Međutim, glasine da su Dajana i Dodi povremeno koristili narkotike nisu prestajale; stizale su upravo od njima bliskih ljudi, podgrejane Dodijevom reputacijom egipatskog plejboja.

Istovremeno, navodno su članovi kraljevske porodice očajnički pokušavali da zaštite lik princeze Dajane, koja je u to vreme bila tretirana kao simbol empatije i dobrotvornog rada. Bilo kakva povezanost sa drogom radikalno bi promenila percepciju javnosti i narušila njen ugled.

Svađe sa Dodijem zbog droge?

Priča o kodu "Beli dijamanti" povezana je i sa drugim detaljima iz Dajaninog privatnog života. Ona je 1993. napisala pismo svom batleru Polu Barelu u kom je tvrdila da njen muž planira da je "eliminiše u saobraćajnoj nesreći kako bi ponovo mogao da se oženi". Prijatelji veruju da je njenu paranoju i anksioznost možda pogoršala upotreba kokaina.

Tokom svog poslednjeg leta sa Dodijem Al-Fajedom, princeza Dajana je navodno pokušala da ga ubedi da odustane od konzumiranja droge, a njihove svađe na tu temu bile su česte. Uprkos tenzijama koje su postojale, Dajana i Dodi Al-Fajed pravili su planove za budućnost pre stravičnog udesa koji se odigrao u noći 31. augusta 1997. godine kad su oboje smrtno stradali, prenosi Libertatea.

