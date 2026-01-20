PRINC HARI DOŠAO U VELIKU BRITANIJU: Oglasio se nakon suđenja zbog kog je ušao u istoriju

Princ Hari se ove nedelje vratio u Veliku Britaniju. Razlog njegove posete nije viđanje sa porodicom, već suđenja koja ima sa bratanskim medijima.

Suđenje, u kojem vojvoda od Saseksa tuži Asošijejted njuzpers zbog navoda o nezakonitom prikupljanju informacija, počelo je u ponedeljak, 19. januara, u Visokom sudu u Londonu. Medijska grupa, koja čini Dejli mejl, Mejl on sandej i Mejl onlajn, „snažno je demantovala“ tvrdnje, prema Bi-Bi-Siju.

Hari (41) je nakon suđenja kratko prokomentarisao kako je prošao prvi dan postupka.

- Dobro, veoma dobro - rekao je.

Pre suđenja, portparol princa je rekao za Pipl da se Hari „oseća samopouzdano i spremno“ za sledeću fazu svoje tužbe. Očekuje se da će suđenje trajati devet nedelja.

Advokat princa Harija, Dejvid Šerborn, rekao je u pisanom podnesku da se tvrdnje princa Harija zasnivaju na 14 članaka objavljenih između 2001. i 2013. godine, koji su imali „duboko uznemirujući efekat“ na vojvodu od Saseksa i učinili ga „veoma paranoičnim“. Prema nacrtu rasporeda suđenja objavljenom prošle nedelje, očekuje se da će princ Hari svedočiti kako bi izneo dokaze u četvrtak, 22. januara. To će biti drugi put da princ Hari svedoči u sudskom postupku u poslednje tri godine, čime je postao prvi visoki britanski kraljevski član koji je svedočio u 130 godina.

BONUS VIDEO





