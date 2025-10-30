Oglas
PRINC VILIJAM I KEJT MIDLTON TUŽILI FRANCUSKI LIST: Oglasila se palata

Princ i princeza od Velsa tužili su izdavača časopisa „Paris Match“ nakon objavljivanja paparaco fotografija sa njihovog privatnog porodičnog skijaškog odmora ranije ove godine.

1761825779_b191a1ea30c8ddeda413d0237e163ed05c7ab7c1.jpg
Foto: Profimedia
Članak je sadržao fotografije troje male dece para, dvanaestogodišnjeg princa Džordža, desetogodišnje princeze Šarlot i sedmogodišnjeg princa Luisa, kako uživaju na alpskim stazama tokom uskršnjeg raspusta. Francuski sud je presudio da je došlo do kršenja privatnosti porodice. Naložio je publikaciji da objavi sudsko obaveštenje kojim se priznaje kršenje, sa kaznom od 10.000 evra po broju i naložio je da plate sudske troškove princa Vilijama i Kejt u Francuskoj. 

Portparol Kensingtonske palate je rekao:

- NJihova Kraljevska Visočanstva Princ i Princeza od Velsa su uspešno rešili sudski postupak pokrenut u Francuskoj protiv vlasnika časopisa „Paris Match“, koji je objavio grubo nametljiv članak i paparaco fotografije njihovog privatnog porodičnog odmora u Alpima u aprilu. Presuda potvrđuje da, bez obzira na njihove javne dužnosti kao članova Kraljevske porodice, NJihova Kraljevska Visočanstva i njihova deca imaju pravo na poštovanje svog privatnog života i porodičnog vremena, bez nezakonitog mešanja i upada.

Princ i Princeza od Velsa su posvećeni zaštiti svog privatnog porodičnog vremena i osiguravanju da njihova deca mogu da odrastaju bez prekomerne kontrole i mešanja. Neće oklevati da preduzmu mere koje su neophodne da bi sproveli te granice - glasi zvanično saopštenje. 

