PRINC VILIJAM NIKAD ISKRENIJI: "2024. je bila najteža godina koju sam ikada imao"

Princ Vilijam ne krije da mu je prošla godina bila najteža

Princ od Velsa je otvoreno govorio o svojoj najtežoj godini pojavljujući se u putopisnoj emisiji Judžina Levija, holivudskog glumca koji je za svoju novu epizodu otputovao u London, a budući kralj ga je lično vodio u obilazak Vindzorskog zamka.

Vilijam je tom prilikom govorio i o teškoćama proteklih 19 meseci, kada su i njegovoj supruzi, princezi od Velsa, i njegovom ocu dijagnostikovane bolesti u roku od nekoliko nedelja.

- Rekao bih da je 2024. bila najteža godina koju sam ikada imao. Znate, život je poslat da nas testira, a sposobnost da to prevaziđemo je ono što nas čini onima što jesmo - rekao je budući kralj, prenosi Hello.

Ovo dolazi nakon što je Vilijam u prethodnom intervjuu prošle godine rekao kako je 2024. bila „brutalna“ za njegovu porodicu. Kejt (43) je u januaru potvrdila da je u remisiji bolesti, dok Čarls (76) još uvek prima lečenje. Nijedan član kraljevske porodice nije otkrio koji oblik raka im je dijagnostikovan.

- Olakšanje je što sam sada u remisiji i ostajem usredsređena na oporavak. Kao što će svako ko je imao dijagnozu raka znati, potrebno je vreme da se prilagodi novom normalan. Međutim, radujem se ispunjenoj godini koja je pred nama. Imao mnogo čemu da se radujemo. Hvala svima na vašoj kontinuiranoj podršci - rekla je u jednoj od izjava princeza Kejt.

