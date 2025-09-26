Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PRINC VILIJAM NIKAD ISKRENIJI: "2024. je bila najteža godina koju sam ikada imao"

Princ Vilijam ne krije da mu je prošla godina bila najteža

1758885019_profimedia-1039571675.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Princ od Velsa je otvoreno govorio o svojoj najtežoj godini pojavljujući se u putopisnoj emisiji Judžina Levija, holivudskog glumca koji je za svoju novu epizodu otputovao u London, a budući kralj ga je lično vodio u  obilazak Vindzorskog zamka.

Vilijam je tom prilikom govorio i o teškoćama proteklih 19 meseci, kada su i njegovoj supruzi, princezi od Velsa, i njegovom ocu dijagnostikovane bolesti u roku od nekoliko nedelja.

- Rekao bih da je 2024. bila najteža godina koju sam ikada imao. Znate, život je poslat da nas testira, a sposobnost da to prevaziđemo je ono što nas čini onima što jesmo - rekao je budući kralj, prenosi Hello. 

Ovo dolazi nakon što je Vilijam u prethodnom intervjuu prošle godine rekao kako je 2024. bila „brutalna“ za njegovu porodicu. Kejt (43) je u januaru potvrdila da je u remisiji bolesti, dok Čarls (76) još uvek prima lečenje. Nijedan član kraljevske porodice nije otkrio koji oblik raka im je dijagnostikovan.

- Olakšanje je što sam sada u remisiji i ostajem usredsređena na oporavak. Kao što će svako ko je imao dijagnozu raka znati, potrebno je vreme da se prilagodi novom normalan. Međutim, radujem se ispunjenoj godini koja je pred nama. Imao mnogo čemu da se radujemo. Hvala svima na vašoj kontinuiranoj podršci - rekla je u jednoj od izjava princeza Kejt.

BONUS VIDEO

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas