Iako je njegovo ime dospelo do javnosti tek pred kraj izbora novog Džejmsa Bonda, navodno je šarmantni Britanac bio prvi favorit režisera i producenata. Imao je, ipak, dobar razlog da ipak kaže "ne".

Konačno znamo ko je novi Džejms Bond jer je juče zvanično saopšteno da će Danijela Krejga u ulozi tajnog agenta 007 zameniti britanski glumac Robert Patinson.

Potraga za novim Džejmsom Bondom je godinama bila tema u medijima, a najčešće su se pominjali Aron Tejlor-Džonson, koji je uskoro ispao iz trke za ulogu, potom Kalum Tarner, a odnedavno i Džek Louden, za kog se verovalo da je najveći favorit.

Međutim, dan nakon što je otkriveno da je novi Bond Patinson, ispostavilo se da je pre njega najveću šansu imao glumac Džoš O'Konor. Navodno je reditelj Deni Vilnev želeo baš njega, ali je britanska filmska i TV zvezda odlučila da se povuče.

Prema pisanju medija, O'Konor je bio jedan od prvih izbora Vilneva i producenata Ejmi Paskal i Dejvida Hejmana, koji su razmatrali kandidate za novog agenta 007. Glumcu je navodno upućen poziv da dođe na probno snimanje u studiju Brej, ali je on ipak rešio da odustane.

Odbio je da bude Bond

Novinar Metju Beloni je naveo da je O'Konor u jednom trenutku pristao na audiciju, ali da se ubrzo potom povukao iz procesa. Ta odluka se poklopila sa sve većim interesovanjem filmske ekipe za Roberta Patinsona, koji je na kraju i dobio ulogu novog Džejmsa Bonda.

Jedan od razloga zbog kojih O'Konor navodno nije želeo da prihvati ovu ponudu je, prenosi Daily Mail, teret koji dolazi sa ulogom jednog od najpoznatijih filmskih junaka. Glumac je i ranije pričao o tome koliko mu je teško padala nagla popularnost nakon što je u seriji "Kruna" igrao mladog princa Čarlsa.

Kad je 2018. dobio ovu ulogu, nije očekivao koliko će se njegov život promeniti zbog slave.

– Potpuno sam potcenio koliko će slava promeniti moj život – bio je iskren. – Bilo je to je*eno teško vreme.

Glumac je priznao i da mu je pažnja javnosti ponekad bila previše intenzivna, naročito kada bi ga ljudi zaustavljali na ulici. Iako je želeo da učestvuje u uspešnim projektima koje će publika gledati, nije mu uvek prijao gubitak privatnosti koji takav uspeh donosi.

Već neko vreme se šuška da je Džoš O'Konor bio među kandidatima za ulogu Džejmsa Bonda, a kad su ga pitali o tome na jednom događaju pokušao je da promeni temu.

– Ne, ne, ne. Videćemo, ali sumnjam. Radim nešto u januaru, ali posle toga, da, uzimam malo slobodnog vremena – dodao je.

(Glossy)

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