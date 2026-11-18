Dženifer Lorens ponovo je privukla pažnju svojim izgledom, ovog puta na njujorškoj premijeri filma "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". NJeno "novo lice" je bilo glavna tema događaja.

Glumica Dženifer Lorens (36) izgledala je zapanjujuće kada se pojavila na njujorškoj premijeri filma "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping".

Dženifer se odlučila za glamurozno izdanje koje su upotpunili nežni talasi u kosi, sjajne ružičaste usne i raskošna crna haljina s dramatičnom belom kragnom i to samo nekoliko dana nakon što se vodila polemika o njenom "novom licu".

Pozirajući ispred ljubičaste pozadine na premijeri, pokazala je elegantno izdanje koje se znatno razlikuje od opuštenih kombinacija s farmerkama, predimenzioniranim jaknama i ravnom obućom koje često bira u slobodno vreme.

NJena crna haljina dugih rukava imala je preklopni kroj, sa vezivanjem u struku, dok je raskošna, paperjasta bela kragna uokvirivala dubok dekolte.

Šareni cvetni detalji spuštali su se niz jednu stranu haljine, među kojima su se isticale ružičaste ruže, zelene stabljike i svetlucavi ukrasi, dok je prorez na suknji celom izgledu davao dodatnu lepršavost, prenosi HELLO.

Dženifer je ranije otvoreno govorila o estetskim tretmanima, uključujući i važnost očuvanja mimike lica zbog glumačkih uloga. Zbog toga su je čak nazivali i "plastičnom lutkom".

U razgovoru za magazin Vog u septembru 2026. godine objasnila je:

"Važno mi je da mogu da pomeram lice. Koristim male količine botoksa, ali ne mogu previše da ga stavljam."

Govoreći o nezi kože, otkrila je i da uživa u tretmanima lica i masažama, ali da ima određene rezerve prema drugim estetskim procedurama. U intervjuu za The New Yorker iz oktobra 2025. godine Dženifer je rekla da izbegava filere zbog načina na koji mogu da izgledaju pred kamerama.

Dženifer je govorila i o tome kako je majčinstvo promenilo njeno telo. Tokom intervjua za The New Yorker 2025. godine otkrila je da planira operaciju grudi nakon što je sa suprugom Kukom Maronijem dobila drugo dete.

"Posle prvog porođaja sve se uglavnom vratilo na svoje mesto. Posle drugog, ništa se nije vratilo", rekla je glumica.

Magazin The Cut je potom u oktobru 2026. godine objavio da je Dženifer zaista imala operaciju grudi.

Glumica se osvrnula i na pretpostavke o promenama na njenom licu. Tokom razgovora sa Kajli Džener za magazin Interview u novembru 2023. godine, zasluge za izgled koji je podstakao spekulacije o operaciji očiju pripisala je šminkeru Hungu Vanngu.

Objasnila je da njegove tehnike šminkanja, uključujući iscrtavanje usana izvan njihove prirodne linije, mogu značajno da promene nečiji izgled.

(Super žena)

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