Kejt Midlton i princ Vilijam ponovo su pokazali da su besprekorni kada je reč o javnim pojavljivanjima, a njihov najnoviji modni nastup u Mumbaju privukao je posebnu pažnju.

Princ i princeza od Velsa prisustvovali su šestoj ceremoniji dodele nagrada Earthshot Prize, a za ovu priliku odabrali su kreacije koje predstavljaju omaž indijskoj kulturi i njenoj bogatoj modnoj tradiciji.

Svečanost, koju je organizovao princ Vilijam, održana je u Mumbaju, a pet dobitnika nagrađeno je sa po milion funti za projekte koji se bave nekim od najvažnijih ekoloških izazova današnjice. Izbor Indije za domaćina nije bio slučajan – ova zemlja od osnivanja inicijative 2020. godine dala je više laureata i finalista nego bilo koja druga.

Za Kejt Midlton ovo je bilo prvo pojavljivanje na ceremoniji Earthshot Prize još od 2022. godine, kada je prisustvovala događaju u Bostonu. Ovoga puta, pažnju je privukla i njihova zajednička pojava na svojevrsnom zelenom tepihu.

Kejt Midlton u raskošnoj crvenoj haljini inspirisanoj indijskom tradicijom

Nakon nekoliko dana tokom kojih smo je viđali u elegantnim, već prepoznatljivim komadima, poput haljine modne kuće Roksanda i odela brenda Edeline Lee, princeza od Velsa odlučila je da za ovu priliku napravi pravi modni iskorak.

Odabrala je raskošnu anarkali haljinu u intenzivnoj sindoor crvenoj nijansi, izrađenu od georgette materijala i ukrašenu ručnim vezom. Kreaciju potpisuje dizajnerka Mahima Mahajan iz NJu Delhija, čiji je rad inspirisan tradicionalnom indijskom estetikom.

Posebnu pažnju privukao je i nakit. Kejt je uz haljinu ponela ogrlicu i minđuše iz kolekcije smaragdnog nakita kraljice Elizabete II, prepoznatljive po upečatljivim detaljima u obliku resa. Celokupan izgled zaokružila je bordo somotskom Prada torbicom.

Princ Vilijam takođe odao počast indijskoj modi

Ni princ Vilijam nije prepustio izbor garderobe slučaju. Za ovu svečanu priliku odlučio se za crnu bandgala jaknu, tradicionalni indijski komad odeće sa zatvorenim okovratnikom, koju potpisuje Manish Malhotra, jedan od najuticajnijih kostimografa indijske filmske industrije, koji se kasnije posvetio i visokoj modi.

Zanimljivo je da je upravo Malhotra kreirao i posebnu lehengu koju je za ovo veče nosila glumica Simone Ešli.

Među zvanicama su se našle i poznate indijske glumice Sonam Kapur i Alija Bat, kao i članovi britanske grupe Take That.

Poseta Indiji u znaku kulture i ekologije

Modni spektakl bio je samo jedan od važnih trenutaka njihove zvanične posete Indiji. Tokom boravka, Kejt i Vilijam učestvovaće u brojnim aktivnostima kojima će biti istaknute kulturne veze između Velike Britanije i Indije, od kriketa i filma do mode.

Istog dana održana je i prva ceremonija Children's Earthshot Awards, posvećena najmlađima, za koju je Kejt ponovo obukla plavo laneno odelo modne kuće Gabriela Hearst, koje je već nosila ranije tokom godine na Vimbldonu.

Ekološki napredak Indije takođe je u središtu njihove posete. Zemlja je pet godina pre planiranog roka ostvarila cilj da polovina njenih instaliranih kapaciteta za proizvodnju električne energije dolazi iz nefosilnih izvora, dok je kapacitet solarne energije u nešto više od decenije povećan više od 50 puta.

Govoreći na skupu Earthshot Prize Impact Assembly, Vilijam je istakao da se zemlje u razvoju prečesto suočavaju sa lažnim izborom između ekonomskog rasta i zaštite životne sredine, ali da Indija pokazuje da je moguće pronaći drugačiji put.

BONUS VIDEO: