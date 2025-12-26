STRAŠNA SUDBINA HARMONIKAŠA HANKE PALDUM: Pre 2 dana poginuo na istom mestu gde i njegov otac

Jeziva simbolika krije se iza mesta gde je poginuo harmonikaš Samir Hodžić.

Pre dva dana, kod Višegrada, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je tragično nastradao istaknuti harmonikaš i muzičar Samir Hodžić koga su smatrali prvom harmonikom Višegrada.

Samir je bio umetnik izuzetnog dara, prepoznatljiv po vrhunskoj tehnici i dubokoj emociji koju je unosio u svaku interpretaciju. NJegova harmonika godinama je bila glas sevdaha – nosila je i radost i tugu ovog podneblja, a svaki njegov nastup ostavljao je snažan utisak na publiku. Među kolegama je važio za povučenog i skromnog čoveka, ali i velikog profesionalca.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzimala je dugogodišnja saradnja sa Hankom Paldum, kraljicom sevdaha. Zajedno su nastupali na brojnim koncertima i turnejama, a Samirova harmonika davala je pesmama posebnu emotivnu težinu po kojoj su bili prepoznatljivi.

Jeziva simbolika

Ovu tragediju prati i potresna životna simbolika. Naime, Samir Hodžić je izgubio život na istom mestu gde je ranije stradao i njegov otac.

Od najranijih dana, otac mu je bio najveći oslonac i pokretačka snaga u muzičkom razvoju.

Upravo on ga je podsticao, ali i insistirao na satima vežbanja, disciplini i učenju, verujući u njegov talenat i budućnost koju će graditi uz harmoniku.

Odlaskom Samira Hodžića, muzička scena izgubila je istinskog umetnika, a Višegrad jednog od svojih najprepoznatljivijih muzičara.

Inače, Samir će biti sahranjen sutra u Sarajevu.

(Grand)

BONUS VIDEO: