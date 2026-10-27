ŠUŠKALO SE DA SU BILI VIŠE OD PRIJATELJA: Riki Martin posle 20 godina otkrio detalje (FOTO)

Riki Martin reagovao je na glasine koje ga već više od 20 godina povezuju sa Eduardom Verastegijem.

Slavni Riki Martin prvi put se osvrnuo na tvrdnje da je bio u ljubavnoj vezi sa svojim kolegom Eduardom Verastegijem. Umesto da se naljuti, sve je prihvatio sa dozom humora i na najduhovitiji način odgovorio na društvenim mrežama.

Glasine o Rikiju Martinu i Eduardu Verastegiju ponovo su se pojavile nakon što je Verastegi pre nekoliko dana odlučno demantovao da je ikada bio u vezi sa pevačem.

Izvođač hita "La Mordidita" iskoristio je društvene mreže da odgovori na netačne tvrdnje, ističući da sa Eduardom Verastegijem nikada nije imao ništa osim profesionalnog odnosa, piše Hola.

"Smejem se ovde jer šta drugo mogu da uradim? Da razjasnimo jednom zauvek, NIKADA nisam video Eduardovu 'pišu' niti bilo šta drugo", napisao je Riki, koristeći šaljiv izraz za muški polni organ.

Kako su nastale glasine koje povezuju Rikija Martina i Eduarda Verastegija?

Novinarka Ana Marija Alvarado objasnila je kako su glasine počele. Devedesetih godina Eduardo Verastegi i Araseli Arambula glumili su zajedno u tinejdžerskoj telenoveli "Soñadoras". U seriji su bili par, a druženje tokom snimanja navodno je dovelo do toga da se njihovo kolegijalno prijateljstvo pretvori u ljubavnu vezu.

Alvarado je u emisiji "Sale el Sol" ispričala da je jednog dana sa novinarom Fabijanom Lavaleom bila na koncertu Rikija Martina u Meksiko Sitiju. Sa njima je bila i Araseli Arambula.

Prema njenim rečima, glumica je tada navodno izgovorila: "Kad pomislim da mi je ovaj tamo, što peva, ukrao dečka."

Novinarka smatra da se Araseli verovatno ni ne seća tog komentara, budući da je prošlo 20 godina. Ipak, ona ostaje pri svojoj priči.

Pre nekoliko dana Eduardo Verastegi razgovarao je sa nekoliko medija, a tema se ponovo našla na dnevnom redu. Novinari su ga pitali šta misli o tvrdnjama da je Araseli Arambula pre mnogo godina govorila o njihovoj navodnoj vezi.

"Ona je moja prijateljica, poznajemo se skoro 30 godina. Poznajem njenu porodicu, ona poznaje moju i veoma smo dobri prijatelji. Isto je i sa mnogim kolegama sa kojima radim već 30 godina. I dalje smo prijatelji. Araseli mnogo volim, ona je divna žena kojoj se veoma divim", rekao je o svom odnosu sa glumicom.

(Super žena)

BONUS VIDEO: