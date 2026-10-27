SVI SE PITAJU ŠTA SE DEŠAVA SA SINOM BREDA PITA: O ovome bruji ceo internet (FOTO)

Deca Bred Pita napuštaju glumca jedno po jedno i on ništa ne radi da bi zaustavio to

Bred Pit je otac šestoro dece. A najveći problem glumca je što niko od njih ne želi da komunicira sa njim. Nakon razvoda od Anđeline Džoli, svi njegovi naslednici su okrenuli leđa Pitu i čak su se odrekli njegovog prezimena.

Ali dok su deca možda zaboravila ko im je tata, milioni obožavalaca širom sveta nisu, a nedavno su korisnici interneta ponovo počeli da raspravljaju o tome koliko Bredov biološki sin, Noks, liči na njega. Korisnici su skrenuli pažnju ne samo na fizičku sličnost već i na samu harizmu koja je nekada učinila Pita jednim od vodećih holivudskih seks simbola.

„On je baš kao Bred Pit“, „Ima vibraciju mladog Pita“ i „Veoma podseća na oca“, „Noks liči na oca i izgledom i harizmom“, „Noks svake godine sve više liči na Breda“, pišu korisnici interneta.

Pitovi fanovi u komentarima pozivaju Noksa da se pomiri sa ocem, ali izgleda da je njihova veza zauvek prekinuta. Nedavno je otkriveno da je, samo nekoliko nedelja pre svog 18. rođendana, Noks izostavio očevo prezime sa diplome o završetku studija na Fjužn akademiji u Los Anđelesu. U zvaničnom dokumentu naveden je kao „Noks Džoli“, bez dela „Pit“. Njegova majka, Anđelina Džoli, brat Paks i sestre Zahara i Vivijen podržali su ga na dodeli diplome.

Noks je postao peto dete para koje se javno distanciralo od prezimena svog oca. Šajlo (2024. godine, odmah nakon što je postala punoletna) i Zahara i Medoks su to prethodno učinili, nakon što su podneli odgovarajuću dokumentaciju. Noksova sestra bliznakinja, Vivijen, koristila je ime „Vivijen Džoli“ na pozorišnim plakatima, iako još uvek nije legalno promenila prezime. Jedini koji još nije preduzeo formalne korake je njihov najstariji usvojeni sin, Paks. Međutim, upravo je on 2020. godine dao možda najoštriji javni komentar o svom ocu, nazivajući ga „prvoklasnim kretenom“ u objavi koja je kasnije procurela na internet.

Ovaj talas pominjanja imena je direktna posledica razvoda Pita i Džoli, koji je trajao osam godina i zvanično je okončan u decembru 2024. Anđelina je u to vreme optužila Breda za fizičko i emocionalno zlostavljanje nje i njihove dece. Pit je negirao optužbe i nije optužen ni za jedan zločin, ali porodica je bila razbijena. Izvori bliski situaciji različito opisuju situaciju: neki tvrde da je Džoli „zadovoljna“ distancom svoje dece od oca, dok drugi insistiraju na tome da su deca odrasla i da donose sopstvene odluke na osnovu bola koji su doživela i narušenog poverenja koje su narušila.

Glumac teško podnosi raskid. Insajderi kažu da Pit nikada nije odustao od nade da će se pomiriti sa svojom decom. Nakon razvoda, čak je prestao da pije i tražio je savetovanje, ali bezuspešno. Štaviše, glumčevi prijatelji su insistirali da je njegova bivša žena namerno okrenula decu protiv njihovog oca. Međutim, Džolini predstavnici su to negirali.

Bred je godinama ćutao i tek je u avgustu 2026. godine prvi put javno progovorio o svojim osećanjima. U jednom intervjuu je priznao da je bol zbog otuđenja svoje dece bio toliko intenzivan da ga je osećao kao "metak u glavi“, iako je naglasio da nikada ne bi uradio tako nešto. Takođe je rekao da ne smatra činjenicu da je petoro od njegovo šestoro dece izostavilo njegovo prezime slučajnošću — to je posledica onoga što se dogodilo i on to razume.

(Stil)

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