SVI ŽELE NJU, A ONA KOPA PO BUVLJACIMA I NE ODUSTAJE OD PROVODA: Bogata naslednica ruši sve stereotipe (FOTO)

Devetnaestogodišnja Valentina Pino, najpoželjnija mlada osoba, govori o svom životu, ljubavi prema pabovima i distanciranju od imidža naslednice

Valentina Pino (19) ćerka Salme Hajek je odrasla daleko od uobičajenih životnih okolnosti. Ipak, kada se našla na vrhu liste „200 najpoželjnijih mladih ljudi za ženidbu i udaju” britanskog časopisa „Tatler”, pažnju nije privuklo samo njeno slavno poreklo. Prvo mesto deli sa ragbistom Henrijem Polokom, ali čini se da je upravo njena autentičnost ono što je izdvaja iz sveta u kojem se o mladim naslednicima najčešće govori kroz bogatstvo i privilegije.

U intervjuu koji je pratio objavljivanje liste, ćerka Salme Hajek i Fransoa-Anrija Pinoa pokazala je i onu stranu sebe koja se ne može svesti na porodično ime: neposrednu, iskrenu i spremnu da bez mnogo ulepšavanja govori o sopstvenim ukusima i životnim navikama.

Uživa u votki i engleskom humoru

Valentina studira digitalne medije i kulturu na Kraljevskom koledžu u Londonu (King's College London). Uprkos tome što se bogatstvo njenih roditelja procenjuje na 7,2 milijarde dolara, a njen otac predsedava upravnim odborom luksuznog konglomerata „Kering” – u čijem su vlasništvu brendovi kao što su „Gucci”, „Saint Laurent” i „Alexander McQueen” – Valentina, sudeći prema njenim rečima, preferira mnogo jednostavnije stvari.

Priznala je da obožava londonsku pab kulturu i britanski humor: „Londonska kultura je verovatno ono što najviše volim. Zaista uživam u kulturi pabova. Obožavam britanski humor – te sitnice koje jednostavno ne možete pronaći nigde drugde.”

Kada ju je novinar časopisa „Tatler” pitao šta više voli da pije – martini ili šampanjac – Valentina je odgovorila: „Više sam tip za votku; martini je previše. Ja sam onaj tip osobe koja popije piće u jednom gutljaju, šta god da je u pitanju. Dakle, ako bih pokušala da popijem martini na taj način, stvari bi se veoma loše završile.”

Zanimljivo je da Valentina, uprkos svom poreklu, nastoji da se distancira od imidža „bogate naslednice”. Ispričala je da uživa u traženju vintidž predmeta na buvljoj pijaci Portobelo, kupuje nameštaj u „Ikei” i daje prednost alternativnim klubovima i festivalima, poput „Glastonberija” i „Koačele”.

Nema problem sa slavom sve dok je ne kritikuju

Svojoj prvoj modnoj reviji prisustvovala je sa 11 godina, ali se u takvom okruženju i dalje oseća nesigurno. Pored toga, Valentina svoje profile na društvenim mrežama drži privatnim.

„Odrastanje uz roditelje koji su bile javne ličnosti pomoglo mi je da shvatim šta zapravo ne želim za sebe. Ne smeta mi što ljudi vide čime se bavim, ali mi se ne dopada ideja da to komentarišu ili prate“, primetila je Valentina.

Kada je reč o njenoj slavnoj majci, Valentina je priznala da se ona i Salma Hajek ponekad „svađaju oko odeće“, jer devojka pozajmljuje stvari iz glumičinog ormara.

„Ona ima najveći ormar i najveću kolekciju svega što se može zamisliti“, rekla je Pino. Valentina je već nosila haljinu Ajzaka Mizrahija – koju je njena majka nosila na dodeli Oskara 1997. godine – na crvenom tepihu.

Sama Salma Hajek, nakon što je saznala za objavljivanje intervjua i naslovnice, napisala je dirljivu poruku na društvenim mrežama: „Dame i gospodo, beba koja je izašla iz moje utrobe! Sada se ova prelepa boginja nalazi na naslovnici časopisa 'Tatler'. Ono na šta sam najponosnija kod tebe, Valentina, jeste to što si ljubazna, pažljiva, brižna, duhovita i što je pravo zadovoljstvo provoditi vreme s tobom.“

(Stil)

BONUS VIDEO: