Isplivali novi detalji o Tomasu Markelu i fotografijama maloletnica

Veliki skandal širi se kroz Britaniju. Tast princa Harija optužen je za posedovanje fotografija na kojima su devojčice od dvanaest godina, a sada se javila i njegova bivša žena koja je navela da joj je Tomas Markl rekao da je otišao na Daleki istok jer su tamo "dvanaestogodišnjakinje legalne."

Policija kaže da je istraga u toku, ali da bi ovo mogao biti slučaj "seksualnog prestupnika najgore vrste".

Tomas Markl negira sve optužbe.

Ali, nova lavina je pokrenuta kada je Rozalin Laviles, žena sa kojom je Tomas Markl bio devet godina u braku rekla: On je tvrdio da je na Daleki istok išao kaok bi imao seksualne odnose sa mladim devojčicama.

U javnost su dospele i informacije da je Tomas Markl u kraljevskoj porodici boi označen kao pretnja za svoju čerku Megan Markl i njenog supruga, princa Harija.

Tomas Markl se sada nalazi na Filipinima, gde se preselio 2025. godine kako bi započeo novi život. Čitav skandal oko oca Megan Markl započeo je kada je njegov sin prijavio kritične fotografije koje je našao na kompjuteru svog oca.

Tomas Mlađi je rekao: "Kada sam pronašao taj materijal, bio sam užasnut i nisam imao drugog izbora osim da prijavim oca. Godinama sam ga podržavao, brinuo o njemu i pomagao mu, ali tome je sada kraj. Nikada više neću razgovarati sa ocem, osim ako ne budem pozvan da svedočim protiv njega.”

Kasnije je dodao: „Žao mi je, Megan, zaista mi je veoma žao.

Sada shvatam da sam poslednjih devet godina štitio pogrešnu osobu. Nakon onoga što sam video, verujem da je čovek koga sam branio i o kome sam brinuo – čudovište.”

Nakon što je ova informacija obelodanjena, Megan je izjavila da je za optužbe koje se tiču seksualnog zlostavljanja dece saznala 2019. godine, kada ju je kontaktirala londonska policija.

Navela je da su je uverili da se sprovodi istraga o tim „uznemirujućim i zabrinjavajućim” optužbama, te da su joj savetovali da o tome ne govori javno, jer bi to moglo da ugrozi eventualni sudski postupak.

(Stil)

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