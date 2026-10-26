TEA TAIROVIĆ HITNO OPERISANA: Pevačica imala unutrašnje krvarenje

Prema rečima izvora, doktori su nakon pregleda odlučili da hitno operišu Teu Tairović.

PevačicaTea Tairović hitno je operisana. Ona je sinoć primljena u bolnicu.

Naime, prema rečima izvora, doktori su nakon pregleda odlučili da hitno operišu Teu Tairović.

Kako se nezvanično saznaje u pitanju je bilo unutrašnje krvarenje i pevačica je bila životno ugrožena.

Tea se nakon operacije, koja je protekla dobro, uspešno oporavlja.

Podsetimo, Tea se povukla iz javnosti na neko vreme, i nedavno je boravila u Španiji odakle je objavljivala fotografije na Instagramu.

Fanovi su tada komentarisali da se sklonila jer sprema nešto novo, a zapravo je ona napravila predah od brojnih nastupa koje je imala u prethodnom periodu i drugih poslovnih obaveza.

(Blic)

BONUS VIDEO: