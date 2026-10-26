Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PRIPREMITE SE ZA SVETU PETKU: Ovo je tajni sastojak za slavsko žito

Žito je nezaobilazan deo slavske trpeze.

1793007495_1792927888_9523e6bf9cfe1f40febab08c45889c47af3f2400-6adf1f87b74a8.jpg
Foto: Deposit/ Pawparazzi
Oglas

U svim krajevima Srbije priprema slavskog žita je uglavnom ista – kuvanu pšenicu trebalo bi pomešati sa šećerom i orasima, i dodati arome koje će nezaobilaznom delu slavske trpeze dati mu neodoljiv ukus.

Mada nam se u prvi mah čini da su sva slavska žita identičnog ukusa, ako mu dodate jedan novi sastojak, vaše žito će dobiti potpuniji ukus, a gosti će biti oduševljeni.

Sastojci:

500 grama pšenice
400 grama kristalnog šećera
400 grama mlevenih oraha
2 kesice vanilin šećera
1/2 ploda muskatnog oraščića

Priprema:

1. Pšenicu je najbolje potpopiti veče pre pripreme u vodi.
2. Kuvati duže i nakon kuvanja dobro procediti.
3. Dodati pšenici šećer i ostale dodatke iz sastojaka. Naše bake pšenicu pre nisu mlele za slavsko žito, već je bila u celom zrnu.

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas