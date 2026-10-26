PRIPREMITE SE ZA SVETU PETKU: Ovo je tajni sastojak za slavsko žito

Žito je nezaobilazan deo slavske trpeze.

U svim krajevima Srbije priprema slavskog žita je uglavnom ista – kuvanu pšenicu trebalo bi pomešati sa šećerom i orasima, i dodati arome koje će nezaobilaznom delu slavske trpeze dati mu neodoljiv ukus.

Mada nam se u prvi mah čini da su sva slavska žita identičnog ukusa, ako mu dodate jedan novi sastojak, vaše žito će dobiti potpuniji ukus, a gosti će biti oduševljeni.

Sastojci:

500 grama pšenice

400 grama kristalnog šećera

400 grama mlevenih oraha

2 kesice vanilin šećera

1/2 ploda muskatnog oraščića

Priprema:

1. Pšenicu je najbolje potpopiti veče pre pripreme u vodi.

2. Kuvati duže i nakon kuvanja dobro procediti.

3. Dodati pšenici šećer i ostale dodatke iz sastojaka. Naše bake pšenicu pre nisu mlele za slavsko žito, već je bila u celom zrnu.

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