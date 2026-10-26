PRIPREMITE SE ZA SVETU PETKU: Ovo je tajni sastojak za slavsko žito

Žito je nezaobilazan deo slavske trpeze.
U svim krajevima Srbije priprema slavskog žita je uglavnom ista – kuvanu pšenicu trebalo bi pomešati sa šećerom i orasima, i dodati arome koje će nezaobilaznom delu slavske trpeze dati mu neodoljiv ukus.
Mada nam se u prvi mah čini da su sva slavska žita identičnog ukusa, ako mu dodate jedan novi sastojak, vaše žito će dobiti potpuniji ukus, a gosti će biti oduševljeni.
Sastojci:
500 grama pšenice
400 grama kristalnog šećera
400 grama mlevenih oraha
2 kesice vanilin šećera
1/2 ploda muskatnog oraščića
Priprema:
1. Pšenicu je najbolje potpopiti veče pre pripreme u vodi.
2. Kuvati duže i nakon kuvanja dobro procediti.
3. Dodati pšenici šećer i ostale dodatke iz sastojaka. Naše bake pšenicu pre nisu mlele za slavsko žito, već je bila u celom zrnu.
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