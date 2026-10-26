OGLASIO SE PR TIM TEE TAIROVIĆ: Evo kako se pevačica oseća posle operacije

Tea Tairović hitno operisana zbog unutrašnjeg krvarenja, ali se sada uspešno oporavlja nakon operacije.

Pevačica Tea Tairović sinoć je hitno primljena u bolnicu, gde su lekari nakon pregleda odlučili da je neophodna hitna operacija. Kako domaći mediji nezvanično saznaju, razlog za ovu brzu intervenciju bilo je unutrašnje krvarenje zbog kojeg je pevačica u jednom trenutku bila i životno ugrožena.

Srećom, operacija je protekla u najboljem redu i Tea se trenutno uspešno oporavlja. Povodom cele situacije ubrzo se oglasila i njena PR služba, koja je potvrdila da je pevačica sada van životne opasnosti.

"Tea Tairović je sada dobro. Ne bismo da iznosimo detalje njenog zdravstvenog stanja. Ona će se lično oglasiti javnosti kada bude bila u mogućnosti. Molimo za razumevanje", poručili su iz njenog tima.

(Mondo)

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