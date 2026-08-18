U STANU HEJDEN PANETIJER PRONAĐEN LEK KOJI JE MOGAO DA JOJ SPASI ŽIVOT? Novi detalji smrti slavne glumice

Lek Narcan pronađen je u stanu u kojem je glumica preminula, dok se zvaničan uzrok smrti još utvrđuje.

Smrt američke glumice Hejden Panetijer, zvezde serija „Heroji“ i „Nešvil“, potresla je Holivud, a svega dan nakon tragedije pojavili su se novi detalji o njenim poslednjim trenucima. Glumica je 16. avgusta pronađena bez svesti u mestu Grinvil u Južnoj Karolini, a lek koji se koristi u hitnim slučajevima kod predoziranja opioidima navodno je pronađen na mestu njene smrti.

Reč je o Narkanu, leku na bazi naloksona koji može brzo da poništi životno ugrožavajuće dejstvo opioida. Prema navodima američkih medija, uređaj za njegovu primenu pronađen je na dušeku u stanu. Ipak, za sada nije poznato da li je lek dat Hejden Panetijer ili je bio namenjen nekoj drugoj osobi.

Borba za život

Novi detalji pojavili su se i nakon objavljivanja snimka komunikacije hitnih službi. Ekipe su oko 13.51 dobile poziv zbog žene koja nije reagovala i koja je doživela srčani zastoj, dok se u komunikaciji dispečera pominjala i mogućnost predoziranja.

Bolničari su po dolasku pokušavali da je reanimiraju, primenjujući napredne mere održavanja života i masažu srca, ali bez uspeha. Smrt glumice proglašena je u 14.32.

Iako okolnosti izazivaju sumnju da bi predoziranje moglo da bude povezano sa tragedijom, zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen. Kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil saopštila je nakon obdukcije da na telu nisu pronađene povrede koje bi mogle da doprinesu smrti. Dodatna ispitivanja su u toku, a policija zasad nema naznake da je reč o nasilnoj smrti.

Godinama govorila o zavisnosti

Pronalaženje Narkana ponovo je skrenulo pažnju na borbu o kojoj Panetijer nikada nije pokušavala da ćuti. Glumica je javno govorila o problemima sa alkoholom i opioidima, kao i o periodima u kojima joj je zavisnost potpuno preuzela život.

U jednom od svojih najotvorenijih intervjua ispričala je da joj je još kao tinejdžerki, pre pojavljivanja na crvenom tepihu, ponuđena tableta koja je trebalo da joj pomogne da bude energičnija pred kamerama. Tada, kako je govorila, nije mogla ni da nasluti kuda će je takva iskustva kasnije odvesti. Kako je postajala sve poznatija, problemi sa alkoholom i povremenim korišćenjem opioida postajali su ozbiljniji.

Posebno težak period usledio je nakon rođenja njene ćerke Kaje 2014. godine. Panetijer je godinama otvoreno pričala o postporođajnoj depresiji, zavisnosti i odlascima na lečenje, navodeći da je prolazila kroz dugogodišnji začarani krug depresije, anksioznosti, alkoholizma i zloupotrebe supstanci.

Ispovest pred smrt

Samo nekoliko meseci pre smrti objavila je memoare „This Is Me: A Reckoning“, u kojima je bez ulepšavanja govorila o odrastanju pred kamerama, slavi, mentalnom zdravlju, majčinstvu i zavisnosti. U jednom od poslednjih javnih nastupa istakla je da je upravo sopstvenim iskustvom želela da ohrabri druge ljude da otvoreno govore o problemima i potraže pomoć.

Hejden Panetijer proslavila se kao tinejdžerka ulogom Kler Benet u seriji „Heroji“, dok joj je uloga Džulijet Barns u „Nešvilu“ donela dve nominacije za Zlatni globus. Igrala je i u filmovima iz franšize „Vrisak“, a glumačku karijeru započela je još kao dete. Iza sebe je ostavila 11-godišnju ćerku Kaju.

(Kurir)

BONUS VIDEO: