· · Komentari: 0

URBANOVA PRIJATLEJICA TVRDI DA ON NIJE IMAO AFERU: Demantovala glasine o prevari - "Znam da to nije istina"

Usred Urbanovog razvoda od glumice Nikol Kidman, sa kojom ima ćerke Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14), njegova prijateljica Kej je odlučila da stane na kraj nagađanjima.

1761378841_1759387670_profimedia-1041779292-68fc82195e4dc.jpg
Foto: Profimedia
Pevačica Aleksandra Kej oglasila se povodom glasina o navodnoj romansi između kantri zvezde Kita Urbana i njegove gitaristkinje Megi Bou.

Usred Urbanovog razvoda od glumice Nikol Kidman, sa kojom ima ćerke Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14), Kej je odlučila da stane na kraj nagađanjima.

„Nije istina, Megi ima dečka“

- Znam da to apsolutno nije istina, izjavila je Aleksandra za Taste of Country 22. oktobra.

- Iskreno, srce mi se slomilo zbog njih jer je medijski pritisak lud, a stvari koje ljudi govore... Podstiču glasine o Megi Bou, a ja znam da mi je ona dobra prijateljica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maggie Baugh (@maggie_baugh)

Kej je dodala da njena prijateljica nema nikakve veze s prekidom braka slavnog para i da je u srećnoj vezi s drugim muškarcem.

- Upoznala sam njenog dečka. Vrlo je srećna. 

Razlog za glasine

Nagađanja su počela nedugo nakon potvrde razvoda Urbana i Kidman, koji su bili u braku 19 godina. Naime, 57-godišnji pevač je tokom koncerta prošlog meseca promenio stihove pesme The Fighter, za koju se veruje da je posvećena njegovoj romansi sa Nikol.

Umesto originalnog stiha „When they're tryna get to you, baby I'll be the fighter“ Kit je otpevao: „When they're tryna get to you, Maggie, I'll be your guitar player“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maggie Baugh (@maggie_baugh)

Snimak je na Instagramu podelila sama Megi, uz komentar:

- Je l’ to upravo rekao?

Urban odbacio nagađanja

Ipak, Kit je tokom svoje turneje High and Alive odbacio bilo kakvo dublje značenje iza svojih nastupa, kritikujući obožavaoce koji su previše analizirali promenu stihova.

- Dugo već ovako obrađujem pesme, rekao je publici u Nešvilu 17. oktobra.

(Index)

BONUS VIDEO:

 

