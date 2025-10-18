VERIO SE BIVŠI MUŽ SOFIJE VERGARE: Zgodni glumac ponovo staje na ludi kamen - "Bio je slomljen nakon razvoda" (FOTO)

Džo Manganijelo i Kejtlin O'Konor se venčavaju.

Par, koji je počeo da se zabavlja krajem 2023. godine, podelio je vest o veridbi na Instagramu, otkrivajući da su vereni od leta. Manganijelo i O'Konor su podelili istu fotografiju na kojoj su zagrljeni, dok se jasno vidi njen dijamantski verenički prsten.

- 24. jun 2025. - oboje su napisali uz objavu, dodajući nekoliko emodžija prstena.

O'Konor je prva devojka koju je Manganijelo predstavio javnosti nakon što se razveo od Sofije Vergare. Par je bio u braku sedam godina i navodno su raskinuli zbog vizuelizacije različitih stvari za sebe u budućnosti.

- Moj brak se raspao jer je moj muž bio mlađi - rekla je Vergara u intervjuu za El Pais 2024. godine.

- On je želeo decu, a ja nisam želela da budem stara mama. Mislim da to nije fer prema bebi. Poštujem ko god to uradi, ali to više nije za mene.

Izvori tvrde da je Manganijelo srećan sa O'Konor i da je bio iznenađen što je tako brzo pronašao ljubav nakon razvoda od Vergare.

- Veoma su srećni. Bio je slomljen i osećao se kao neuspeh nakon što se rastao od Sofije. Nikada nije očekivao da će se razvesti. Bio je veoma strog prema sebi. Planirao je da se fokusira samo na posao. Onda je upoznao Kejtlin i brzo se zaljubio. Zahvalan je na još jednoj šansi. On je sjajan momak - rekao je izvor za Pipl.

