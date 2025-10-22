VIKTORIJA BEKAM O DEJVIDOVOJ PREVARI: Pitana direktno o navodima koji su im potresli brak

Život Viktorije Bekam je u sve većem fokusu od kad je izašao njen dokumentarni film.

Ona je sada direktno pitana o navodnoj aferi koju je njen suprug Dejvdi Bekam imao sa Rebekom Lus. Rebeka je tvrdila da je bila u četvoromesečnoj vezi sa Dejvidom 2004. godine kada je radila kao njegov lični asistent i prevodilac.

U to vreme, Dejvid se preselio u Madrid zbog karijere, dok je Viktorija ostala u Velikoj Britaniji. Dejvid je dugo odbacivao optužbe kao „smešne“, međutim, sada je Viktorija ispitivana o optužbama u otvorenom razgovoru u podkastu „Call Her Daddy“ kod voditeljke Aleks Kuper.

- Pričali smo o tome kada smo nedavno proslavili 26. godišnjicu braka i, uzgred, ljudi su govorili da nećemo uspeti, ali eto, 26 godina. Toliko toga nam je bačeno na pamet, ali uvek smo išli zajedno kroz oluju.

Međutim, izgledalo je da nije želela dugo da se zadrži na toj temi, jer je potom pomenula svoj poremećaj u ishrani.

Rebeka je dala nekoliko intervjua nakon što su se njene početne optužbe pojavile 2004. godine, a spominjala je i Viktoriju.

- Ne očekujem nikakvo saosećanje od nje. Mislim da je dovoljno loše što sam uradila ono što sam uradila, a da ne očekujem ikakve reči saosećanja. Zaista se nadam da će to prebroditi. Mislim da su problemi bili u njihovom braku počeli mnogo pre nego što sam se ja pojavila. Ni na koji način nisam nameravala da im razbijem brak, posebno kada su u pitanju mala deca. Nadam se da će ostati zajedno - rekla je jednom prilikom Rebeka, prenosi Miror.

Viktorija i Bekam su se o optužbi o njegovoj prevari prvi put javno dotakli u sopstvenoj emisiji na Netfliksu.

- Bilo je nekih užasnih priča sa kojima je bilo teško nositi se. To je bio prvi put da smo Viktorija i ja bili pod takvim pritiskom u našem braku. To je bio najteži period za nas. Jer se osećalo kao da je ceo svet protiv nas.

