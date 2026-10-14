ZAVRŠENO SUĐENJE ZA UBISTVO TUPAKA: Duan Dejvis osuđen nakon 30 godina

Duan "Kifi Di" Dejvis osuđen je danas na kaznu zatvora od 40 godina do doživotnog zatvora zbog organizovanja ubistva američkog repera Tupaka Šakura 1996. godine.

Duan "Kifi Di" Dejvis je u kaznu uračunato i 731 dan proveden u pritvoru.

Dejvis, bivši vođa bande "Southside Compton Crips", proglašen je krivim 31. avgusta za ubistvo prvog stepena, zbog organizovanja napada u kojem je Šakur, tada 25-godišnjak i jedna od najvećih zvezda američkog repa, smrtno ranjen u blizini Las Vegas Stripa.

On je jedina osoba koja je ikada optužena za Šakurovo ubistvo, a presudu mu je izrekla sudija Karli Kirni, javlja CNN.

Na početku suđenja, Dejvis, koji ima 63 godine, odrekao se prava da mu kaznu odredi porota, koja ga je proglasila krivim posle manje od tri sata većanja.

Oružje kojim je počinjeno ubistvo nikada nije pronađeno, svedoci su uglavnom ćutali zbog, kako navodi CNN, nepisanog kodeksa uličnih bandi, a potencijalni materijalni dokazi vremenom su nestajali.

Ključni deo dokaza protiv Dejvisa postale su njegove izjave u intervjuima, dokumentarnim filmovima i podkastima, kao i memoari koje je objavio 2019. godine, pod naslovom "Compton Street Legend", u kojima je izneo svoju verziju događaja.

- Ja sam jedan od retkih živih očevidaca Tupakovog ubistva koji poznaje i mnogo širu priču o razlozima zbog kojih su ubijeni i Tupak i Bigi (reper Notorius BIG) - napisao je Dejvis u memoarima.

Tužilaštvo nije tvrdilo da je Dejvis lično pucao u Šakura, već da je kao visoko pozicionirani član bande organizovao napad iz osvete, nakon tuče između Šakurove pratnje i njegovog sestrića Orlanda Andersona u hotelu "MGM Grand" u Las Vegasu.

Tupak Šakur je 7. septembra 1996. godine pogođen sa četiri metka, od kojih mu je jedan teško oštetio pluća, a preminuo je 13. septembra 1996. godine, šest dana nakon napada.

(Tanjug)

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