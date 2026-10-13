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KAKO SE PRAVILNO SPREMA TURSKA KAFA? Ovo je pravilan odnos kafe i vode

Turska kafa nije samo napitak, ona je mali ritual, priča u šoljici i veština koja se prenosi s kolena na koleno.

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Foto: Deposit/ Nikolay_Donetsk
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Svi koji je vole znaju da je gustina presudna: ako je previše retka, izgubi aromu i karakter; ako je previše gusta, zna da bude gorka i teška.

Ako tragate za tom savršeno kremastom, bogatom teksturom, ovo su smernice koje mogu da pomognu.

Odnos kafe i vode - šta daje idealnu gustinu?

Kod tradicionalne turske kafe, gustina najviše zavisi od pravog odnosa kafe i vode. Za standardnu šoljicu (oko 100 ml), najčešće se preporučuje:

  • 1 do 2 pune kašičice (5–7 g) sitno mlevene turske kafe
  • 100 ml hladne vode
  • Šećer po ukusu (obično do 1 kašičice za blago slatku varijantu)

Ako volite gušću kafu, slobodno dodajte još malo kafe, ali nemojte preterati, jer prevelika količina lako dovodi do gorčine. Gustina ne zavisi samo od količine kafe, već i od finog mlevenja: zrna treba da budu samlevena skoro u prah, još finije nego za espreso, kako bi se aroma potpuno otvorila.

Priprema u džezvi: kako sačuvati gustinu

Kada odmerite sastojke, važno je i kako kuvate:

  • U džezvu se prvo uliva hladna voda, zatim dodaje kafa i šećer. Džezvu stavite na slabu vatru; žurba kvari posao. Ako se prebrzo zagreva, pjena će nestati, a kafa će biti ređa.
  • Kada se na površini pojavi pena i kafa krene da raste, sklonite džezvu sa ringle i pustite da se talog slegne. Upravo ta pena govori da ste pogodili gustinu.
  • Razliku pravi i način na koji sipate. Polako prelijte u šoljicu, pazeći da se talog ne podigne. Tako dobijate punu, bogatu teksturu.

(Blic)

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