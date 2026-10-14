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GLUMICA UJELA STJUARDESU: Detalji incidenta na letu za NJujork - oglasio se advokat Selme Bler

Na komercijalnom letu iz Los Anđelesa ka NJujorku, glumica Selma Bler našla se u središtu incidenta kada je, kako prenose strani mediji, navodno ugrizla jednu stjuardesu, dok je druga zadobila posekotine.

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Foto: Chad Salvador/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia
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Sada se o navodima oglasio i njen advokat koji tvrdi da je propustila nekoliko doza lekova kojima kontroliše ozbiljne neurološke simptome, što je dovelo do incidenta. Navodi se da je glumica pokušala da otvori vrata aviona kompanije „Delta” tokom leta, te da je uhapšena ubrzo nakon dolaska u NJujork, odakle je prebačena u bolnicu radi lekarske procene.

- Selma je doživela zdravstvenu krizu koja je dovela do navedenog ponašanja. Nakon sletanja joj je odmah pružena medicinska pomoć i trenutno je stabilnog zdravstvenog stanja - naveo je advokat prenosi Miror. 

Tokom leta, Selma je navodno udarila pesnicom jednog člana kabinskog osoblja, a zatim i ujela drugog kada je posada pokušala da smiri situaciju u avionu. Nakon hapšenja, u ponedeljak uveče izvedena je pred Krivični sud u Kvinsu zbog dve optužbe za napad: navodnog udaranja policajca nogom u glavu i napada na medicinsku sestru prilikom dovođenja u bolnicu, prenosi „Page Six”.

- To nije bio nameran napad. Gospođica Bler je propustila nekoliko doza... snažnog leka koji kontroliše ozbiljne neurološke simptome. Ona se ukrcala na let nakon što je danima pre toga radila na snimanju, provodeći duge i iscrpljujuće sate na poslu. Pored toga, u jednom trenutku tokom leta došlo je do incidenta kada je gospođica Bler pala i udarila glavu - rekao je pravni zastupnik glumice, Šon Barns. 

Barns je dodao da su ti problemi, u kombinaciji sa visinom, doveli do „ozbiljne zbunjenosti i dezorijentacije”. 

- Ona je privedena i prebačena u bolnicu radi procene stanja. Dve članice kabinskog osoblja takođe su prijavile povrede, a jedna je prebačena u bolnicu radi dalje procene.

Lučka uprava NJujorka takođe je potvrdila da FBI istražuje ovaj incident.
 

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