STIGLI SU TRENDOVI UREĐENJA DOMA ZA 2027. GODINU I KREĆU OD HODNIKA: Učiniće dom prijatnijim nego ikada

Ulazni prostor vašeg doma često je zanemaren, a upravo on određuje ton za ostatak kuće.

Ako o ovom delu doma dugo niste razmišljali, možda bi trebalo da uđete u njega i pokušate da ga sagledate očima posetioca.

Dizajneri objašnjavaju odakle možete da krenete ako shvatite da je ovom delu vašeg doma ipak potrebno osveženje. Evo koji trendovi vezani predsoblje postaju dominantni u 2027. godini.

Upečatljive tapete

Održavanje neutralnog izgleda ulaznog prostora je siguran izbor, ali dizajnerka enterijera Britni Baton ističe da će u narednim mesecima veliku popularnost steći upečatljive tapete.

- Dominiraće tapete sa dezenima nalik muralima, koje stvaraju posebnu atmosferu i pričaju priču - kaže ona za The Spruce.

To takođe obuhvata zidne obloge sa teksturom, poput tapeta od prirodnih vlakana, svilenih zidnih obloga i tapiserija.

Umetničko osvetljenje

Kvalitetno osvetljenje je neophodno u celom domu, a to posebno važi za ulazni prostor.

- Ono određuje karakter prostora – bilo da je reč o raskošnom lusteru ili efektnoj visećoj lampi - kaže Bato

Prostor za odlaganje

Prošla su vremena kada su se koristili samo uski i jednostavni stočići za odlaganje ključeva, raznih sitnica i pošte. Baton ističe da će 2027. godina biti u znaku upečatljivog komada nameštaja koji odmah privlači pogled pri ulasku u dom.

- Tamno drvo, prirodni materijali poput neobrađenog kamena i masivni, upečatljivi stilovi definišu raskoš prostora - kaže ona.

Ako nemate prostrano predsoblje, ne brinite. Kod konzolnog stola u predsoblju najvažnija je srazmera, pa potražite uže i manje modele koji stvaraju prijatan i topao ambijent. Baton takođe navodi da će određene završne obrade i oblici biti moderniji od drugih naredne godine.

- Potražite nijanse tamnog drveta, poput dubokih tonova oraha i čokolade, kao i zaobljene forme. To deluje otmeno, dok vertikalne linije ističu lepotu drveta i klasični karakter prostora.

Skriveni sistemi za odlaganje

Ako ste se do sada snalazili sa iskrivljenom vešalicom i gomilom obuće pored ulaznih vrata, Baton kaže da je 2027. godina kada se sve to menja.

- U trendu su skriveni prostori za odlaganje, poput ormara uklopljenih u sam zid. Zamislite duboke fioke u konzolnim stolovima i dekorativne korpe koje skrivaju nered - objašnjava ona za The Spruce.

Dramatične nijanse i smele teksture

Narednu godinu kada je reč o enterijeru obeležiće smele boje i teksture u ulaznim delovima doma.

- Razmislite o dubokim nijansama tirkizno-zelene, boji patlidžana, jarkožutoj, ružičastoj, boji terakote i espreso-smeđoj - kaže ona. Kada je reč o teksturama, okrenite se visokom sjaju, bogatim patinama, kamenim zidovima, lakiranim detaljima i toploj nijansi bronze. Prostor takođe možete učiniti prijatnijim uz pomoć zelenila i biljaka.

- Ulazni prostor predstavlja prelaznu zonu ka spoljašnjosti. Zelenilo u prostor unosi živost i prirodnu autentičnost.

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