ŠTA SE DEŠAVA SA BUBREZIMA AKO SVAKOG JUTRA PIJEMO KAFU? Evo šta pokazuju nove studije

Milioni ljudi ne mogu da zamisle život bez jutarnje kafe, ali debate o uticaju ovog napitka na zdravlje se nastavljaju.

Zdravlje bubrega je posebno žestoko predmet rasprave: postoji široko rasprostranjena sumnja da im kafa šteti.

Prema podacima kompanije Verywell Health, savremena istraživanja nisu dokazala da jekafa štetna za bubrege. Za većinu zdravih ljudi, umerena konzumacija kafe nije samo bezbedna već i korisna, jer može delimično smanjiti rizik od hronične bolesti bubrega.

Zašto imam osećaj da češće moram da idem u toalet nakon što popijem kafu?

Kofein ima blago diuretičko dejstvo. Ubrzava filtraciju tečnosti, stimuliše proizvodnju urina i time poboljšava funkciju bešike. Zbog toga mnogi ljudi češće odlaze u toalet nakon jutarnje kafe.

Da li kafa može zaštititi vaše bubrege?

Studije pokazuju da ljudi koji redovno piju 2–4 šoljice kafe dnevno imaju manji rizik od hronične bolesti bubrega. Naučnici to pripisuju visokom sadržaju antioksidanata u kafi. Oni pomažu u smanjenju oksidativnog stresa i upala, koji, između ostalog, utiču na krvne sudove i tkivo bubrega.

S druge strane, kafa povećava krvni pritisak, a pošto su bubrezi direktno uključeni u regulisanje krvnog pritiska i ravnoteže tečnosti, reakcija tela može da varira. To jest, kod nekih se krvni pritisak blago povećava, dok ga kod drugih diuretički efekat kafe zapravo snižava.

Lekari savetuju ljudima sa hipertenzijom da se prvenstveno fokusiraju na svoju individualnu reakciju na kofein.

Koliko kafe ljudi piju dnevno?

Većina studija pokazuje da je bezbedno piti oko 3-4 šoljice kafe dnevno, osim ako ne postoje zdravstveni problemi koji zahtevaju drugačiji unos.

Konzumiranje kafe se obično smanjuje ili eliminiše tokom trudnoće, osteoporoze, teške bolesti bubrega i individualne netolerancije na kofein.

Potonje stanje, prema rečima nutricioniste Sergeja Obložka, je retko.

- Žene su sklonije netoleranciji na kofein, i to je genetski. Studija iz 2023. godine potvrdila je da varijacije u određenim genima određuju koliko brzo telo razgrađuje kofein. Ako se razgrađuje sporo, kofein se duže zadržava u telu i može izazvati palpitacije, anksioznost i grčeve u stomaku - primetio je lekar u intervjuu za Edim Doma.

(Stil)

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