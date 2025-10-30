Oglas
ŽIKA JAKŠIĆ U REHABILITACIONOM CENTRU: Posle moždanog udara redovno ide na terapije (VIDEO)

Voditelj Žika Jakšić nedavno je doživeo moždani udar, a sada radi sve što je potrebno kako bi se potpuno oporavio.

Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Printscreen/ Instagram - zika.jaksic
Žika Jakšić otvoreno priča o svemu kroz šta je prošao, a sada je pokazao i da ne odustaje od terapije.

Autor emisije "Nikad nije kasno" sada se snimao u rehabilitacionom centru gde je pokazao da radi fizičke vežbe koje su ključne za poboljšanje motoričkih funkcija, snage i ravnoteže.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zika Jaksic (@zika.jaksic)

Foto: Printscreen/ Instagram - zika.jaksic

On je tokom snimka radio vežbe snage ruku, a sve vreme je imao osmeh na licu.

NJemu su pratioci pružili podršku pa su mu pisali: "Svako čast, samo napred".

"Kažu da mi nije puno oštećen mozak"

Žika je otvoreno govorio o svom stanju i tome kako je sam sebe naterao da ode u bolnicu i vidi u čemu je problem.

- Primetio sam da nerazgovetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me je odvezao u KBC Bežanijska koja, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu Sveti Sava koja je specijalizovana za te vrste bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razređivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda – rekao je on.

On je otkrio i kako je sebe motivisao u teškim momentima.

- Kada dođu tako neke delikatne situacije u životu, vrlo sam pribran i racionalno sam pristupio tome. Meni su već treći, četvrti dan rekli da nije oštećen mozak posebno. Da imam nešto malo što se vidi u dubini mozga, ali da će to da prođe. Predvideli su da ću da se oporavim, e sad, niko ne zna koliko će taj oporavak da traje. Predviđali su dva, tri meseca do potpunog oporavka. Meni je bilo važno da će rezultat na kraju biti potpuni oporavak. Onda sam ja strpljivo, svaki dan logoped, fizio-terapija, dan za danom. Evo dva meseca kasnije, ispravio sam se – istakao je Žika za Grand.

(Blic)

Ne sviđa mi se 0
