13 PRIJATELJA JOJ POGINULO U STRAVIČNOM POŽARU: Život Grkinje koja je osvojila Evropu je obeležila velika tragedija

Elena Paparizu je pobedila na Evroviziji 2005. godine sa pesmom 'My Number One', nakon čega je postala najveća balkanska zvezda.

Kada je sa hit pesmom "My number one" pobedila na Evroviziji u Kijevu 2005. godine, pevačica Elena Paparizu postala je najveća balkanska zvezda. Iako je veoma popularna u svojoj zemlji i regionu, nije uspela da napravi značajniju inostranu karijeru na krilima evrovizijskog uspeha.

Elena Paparizu, rođena kao Nektarija, jedna je od najvoljenijih pevačica koje je Grčka ikada imala - ali njen život počeo je daleko od Mediterana. Rođena je 31. januara 1982. godine u Borosu, u Švedskoj, kao najmlađa od troje dece grčkih imigranata.

Detinjstvo između dve domovine

Kao dete je bolovala od teške astme, zbog čega su je roditelji na neko vreme odveli u Grčku, gde im je klima delovala povoljnije. Živeli su kod rođaka, a kako se njeno zdravstveno stanje popravilo, porodica se vratila u Švedsku.

Ipak, povratak nije bio lak - Helena se teško uklapala među vršnjake u novoj/staroj sredini, dok je najbliže prijatelje stekla upravo tokom boravka u Grčkoj.

Zdravstveni problemi, inače, prate je i danas, pa na nastupima neretko koristi inhalator, što nikada nije krila.

Tragedija koja joj je promenila život

Svoj prvi javni nastup imala je sa samo jedanaest godina, a već sa trinaest je bila sigurna da želi da postane pevačica. Učila je tradicionalne grčke pesme i oformila prvu tinejdžersku grupu sa prijateljima. Muzika je bila njen svet - sve dok 1998. godine nije doživela šok koji ju je od nje gotovo potpuno odvojio.

Te večeri trebalo je da sa prijateljima nastupa u jednom klubu u Geteborgu na hip-hop žurci. Majka joj nije dozvolila da ide. Te noći u klubu je izbio katastrofalan požar u kojem je poginulo 63 ljudi - među njima i trinaest Eleninih prijatelja. Ovaj događaj joj je promenio život i naterao je da se privremeno povuče iz muzike. Okrenula se pozorištu, glumi, režiji i televiziji i upisala je studije kako bi pokušala da pronađe novi put.

Povratak muzici

Godinu dana kasnije, ipak se vraća muzici - i to na velika vrata. Postaje deo dua Antique, koji osvaja grčku i skandinavsku publiku kombinacijom popa, modernih ritmova i tradicionalnih grčkih melodija. Sa pesmom "(I Would) Die For You", 2001. godine predstavljaju Grčku na Evroviziji i osvajaju treće mesto - tada najbolji rezultat u istoriji zemlje.

2005. Grčka joj ponovo ukazuje poverenje i ona odlazi na Evroviziju sa pesmom "My Number One". Spektukalaran nastup u Kijevu doneo je Grčkoj prvu i do danas jedinu pobedu. Pesma je ubrzo postala međunarodni hit, a Helena zvanično evropska pop zvezda.

S bivšim završila na sudu

Elena je više od decenije bila u vezi sa svojim menadžerom Tonijem Mavridisom. On je bio jedanaest godina stariji, živeli su zajedno i delovali stabilno, ali je njihov raskid posle dvanaest godina bio buran i nerešiv bez pravnih bitaka.

Sukob oko podele imovine završio je na sudu, a ovaj period bio je jedan od najtežih u njenom životu i veoma ispraćen u grčkim medijima

Nakon tog raskida, sudbina joj donosi potpuno drugačijeg čoveka - građevinskog inženjera Andreasa Kapsalisa, takođe Grka rođenog u Švedskoj. Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja 2012. godine, odmah su kliknuli i vrlo brzo počeli da žive zajedno. Tri godine kasnije, 2015, venčali su se u Atini, tiho i daleko od reflektora.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO: