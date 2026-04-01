3 OBLIKA PONAŠANJA KOJI UNIŠTAVAJU VEZU I BRAK: Mnogi ih nisu ni svesni

Većina ljudi misli da ljubavne veze uništavaju velike svađe ili preljube, ali često su problem mnogo "tiše" navike koje se nakupljaju s vremenom.

Psihološkinja i autorka dr Džuli Smit, koja je radila za britanski NHS, upozorava da određeni obrasci ponašanja mogu polako, ali sigurno narušiti odnos.

Kritikovanje partnerove ličnosti, emocionalno zatvaranje i prezir spadaju među najopasnije, jer se često ne prepoznaju na vreme. Upravo zato važno je obratiti pažnju na male znakove koji dugoročno mogu imati velik uticaj.

Stalno kritikovanje

Razlika između konstruktivne kritike i napada na osobu ključna je za zdrav odnos. Ukazivanje na konkretan postupak može pomoći, ali kritikovanje partnerove ličnosti ima suprotan efekat.

Dr Džuli Smit objašnjava da je jedno korisna povratna informacija, dok je drugo "spori otrov", prenosi Tajms of Indija. Kada partnera stalno kritikujete kao osobu, stvaraju se osećanja nesigurnosti i sumnje u sopstvenu vrednost. S vremenom to dovodi do emocionalnog udaljavanja i narušava poverenje.

Blokiranje komunikacije

U trenucima sukoba neki ljudi se potpuno povlače i prestaju da komuniciraju, što se naziva blokiranjem komunikacije. Dr Smit to opisuje kao situaciju "kad se osećate toliko napadnuto da se potpuno zatvorite".

Iako takvo ponašanje može izgledati kao ravnodušnost, zapravo je reč o emocionalnoj preplavljenosti. Osoba prestaje da izražava svoje misli, potrebe i osećanja, čime se prekida osnovna povezanost u odnosu. Dugoročno, izbegavanje komunikacije stvara sve veći jaz između partnera.

Prezir

Prezir je jedan od najrazornijih obrazaca ponašanja u vezi, jer menja način na koji partneri gledaju jedni na druge. Umesto ravnopravnosti, javlja se osećanje nadmoći i uverenje da druga osoba ne zaslužuje poštovanje.

Dr Smit upozorava da se to često vidi kroz sarkazam, podrugljive komentare i prevrtanje očima. Takvo ponašanje kod partnera stvara osećanje omalovažavanja i emocionalne nesigurnosti. Kada se prezir jednom pojavi, postepeno nagriza temelje odnosa i teško ga je zanemariti.

