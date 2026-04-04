KAKO SE FARBAJU JAJA U LUKOVINI? Spoj prirode i tradicije

Farbanje jaja u lukovini je tradicionalna metoda koja donosi lepe rezultate.

Ako želite da ovog Uskrsa vaša jaja budu lepo obojena, sjajna i sa jedinstvenim šarama, vratite se proverenom načinu farbanja u lukovini.

Ova tradicionalna metoda je jednostavna, a uz malo pažnje daje izuzetno lepe i autentične rezultate.

Saveti za savršeno ofarbana jaja u lukovini

1. Birajte svetlija jaja

Na belim ili svetlijim jajima nijanse dolaze do punog izražaja, dok se na tamnijim manje primećuju. U galeriji ispod možete pogledati kako da ih izbelite.

2. Količina ljuske određuje boju

Što više ljuski crnog luka koristite, to će boja biti intenzivnija i dublja. Za najbolji rezultat preporučuje se veća količina, ljuske od oko 10 do 15 glavica.

3. Sirće za postojanost i sjaj

Dodavanjem jedne do dve kašike sirćeta u vodu omogućava se da se boja bolje primi, a jaja dobiju lep, prirodan sjaj.

4. Prirodni ukrasi za posebne šare

Za dekorativne motive, na jaje prislonite listić peršuna, deteline ili trave, pa ga učvrstite u čarapi ili gazi. Nakon kuvanja, ostaće jasno vidljiv otisak prirodnog oblika.

5. Pravilno kuvanje je ključno

LJuske luka najpre isperite, zatim ih stavite u šerpu zajedno sa jajima. Nalijte vodu da sve prekrije, dodajte sirće i kuvajte, prvo do ključanja, a zatim još 10 do 15 minuta na tišoj vatri.

6. Duže stajanje za jaču nijansu

Za tamniju i postojaniju boju, jaja možete ostaviti da se hlade u tečnosti u kojoj su kuvana. Što duže stoje, boja će biti intenzivnija.

7. Završni sjaj

Kada se jaja ohlade, uklonite ljuske i lišće i lagano ih premažite uljem.

(Stvar ukusa)